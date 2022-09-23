Rahmetli Kemal Sunal, Basın Yayın Okulu'nda lisansüstü eğitim yapmıştı. Master mı doktora mı hatırlamıyorum, önemli de değil.

Sunal çalışmalarının sonunda elbette bir de "tez" sundu ve diplomayı aldı.

Savunduğu tez ve ulaştığı bulgu şuydu: Kemal Sunal filmleri çok önemlidir ve mutlaka incelenmelidir!

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Bitmez tükenmez kamplarından,biri daha: CHP biryapıyormuş...Sunumlar olacakmış.Herhalde kanarya besleme ve çiçek toplama konusunda değil. Dış politika, ekonomi ve seçim güvenliği konularında.Ne diyecekleri bellidir: Sandıklara mukayyet olun.Amigo gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınlandığı, amigo televizyonlarında bangır bangır bağırıldığı yetmiyor, bir de halvet olup anlatacaklar yani.Hayırlı olsun, bize ne?Fakat kampın ana konusuolacakmış.Ne demektir bu?anlamına geliyor.Niçin HDP ile al takke ver külah olduklarını anlatacaklar.Niçin faşistlerle ve şeriatçılarla aralarının iyi olduğunu.Niçin türbanlılarla, ak sakallılarlakalktıklarını açıklayacaklar.Niçinin mezarına gittiklerini partininkanadına karşı savunmak için dil dökecekler.Ve bütün bunları solculuk, demokrasi, lagaluga şekerine bulayacaklar.Bakalım niçin FETÖ sanıklarını salıvermeye gönüllü olduklarını açıklayabilecekler mi?

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Türk insanı şu andabeklentisi içinde değilmiş... Öyledediler...Yani adaylarının, yani başkanlarının karizmatikkabul ediyorlar!Peki nasıl bir lider istiyormuş?İyilik ve dürüstlük yeterliymiş.demeye getiriyorlar.

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İletişim çok önemliymiş, onun için de çok iyi iletişim yapmak gerekliymiş... Öyle dediler...ın tezine benzedi.

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Unutuyordum:Hanım da kampa katılanların eşlerine birverecekmiş.Zeytinyağlı kereviz pişirseydi, son zamanlarınyakalardı.