Adam Dersimli, isterseniz Tuncelili diyelim.

Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünden.

Asıl soyadı Karabulut. Babası değiştirmiş.

Bir bakmış, köyde maşallah hemen herkesin soyadı Karabulut...

Baba adı Kamer.

Ana adı Mernuş.

Kendisi Alevi.

Eh, bu kadarı HDP için yeterli ama başkalarına uymuyor.

Bir faşist yazar, faşist seçmeni kafakola almak için onun Kureyşan aşiretinden ama Oğuz Türkleri'nin Bozok kolunun Beğdili boyundan olduğunu yazdı. Horasan yaylasından kopup gelmişler. "Göç yolları" haritasını izlemişler.

Eh, bütün dünya Türk olduğuna göre haksız da sayılmazdı!

Faşistler bunu bir ölçüde yuttular.

Fakat anlaşılan yeterli olmamış.

Birilerini daha kazıklamak gerekiyor.

Şimdi de Müslümanlar'ı kafakola almak için onun peygamber efendimizin soyundan geldiğini ileri sürenler var...

İmanım tahtelbahir, bu ne biçim proje Sülalesi, Ehl-i Beyt'e kadar uzanan Seyyid soyuna "uzanıyor" olabilirmiş...

Bak sen...

Daha kesin konuşanlar da var.

"İbadetini yaparmış... Kur'an- Kerim'i ezbere bilirmiş...

Ayetleriyle birlikte!"

Ya nesiyle birlikte olacaktı? Kur'an-ı Kerim'de "dipnotları" ya da "belgeler" bölümü falan da mı var? Tövbe tövbe...

Adam daha Sakarya Muharebesi'nin nerede cereyan ettiğini bilmiyor ama o kadarcık kusur da olacak...

Adam hafızmış da haberimiz yokmuş.

"Kureyşanlı Seyyidler" hakkındaki belgeleri de bir teneke kutudan çıkarmış, çok değerli araştırmacıların hizmetine sunmuş...

***

Fikrimizce bu da yeterli değildir.

Sosyalistleri kafakola almak için "Ernesto'yla akraba" olduğunu da ileri sürebilir.

Seyyidler'in Buenos Aires kolunun El Guevara kabilesinden...

Belki ailenin bir kolu da Pennsylvania'ya uzanıyor olabilir mi?

Yok yahu, aklınıza kötü bir şey gelmesin, Joe Biden oralıdır.

Bence küçük parmağı çıkar.

Bir sonraki seçimde de inşallah başka yerleri.

***

EŞEĞİN DE EŞEĞİ VAR

Çok ayıp, Türk dolandırıcılarına hiç yakıştıramadım.

Elin şerefsizi uzay çağına geçmiş, bizimkiler dön dolaş "altınları bozdur bize getir" aşamasında...

Japonya'da bir kadını 30 bin dolar çarpmışlar.

Kadın alt tarafı 65 yaşında, öyle üç otuzunda falan değil.

Dolandırıcı kendini kadına "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli bir Rus kozmonot" olarak tanıtmış.

Derken "yazışmalı bir aşka" yelken açmışlar...

Adam uzayda bulunuyormuş, dünyaya dönmek istiyormuş ama dönüş bileti için parası yokmuş!

Bu kadarını biz akıl edemezdik.

Kadın uzay bileti için sevgilisine tam 30 bin dolar göndermiş.

Gidiş-dönüş 60 bin dolarmış yani, Elon Musk ne alıyor?

Bakalım ülkemizde de uygulanır mı? Yutacak vatandaşla tanışmak isterdim.