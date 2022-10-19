Erdoğan'a "Menderes'in sonu" hatırlatıldıkça puan kazanıyormuş...

"Mahzenlerde süründürenler" de vardı, onlar acaba ne kadar katkıda bulunuyorlar?

Mahzende süründürülen kimmiş ayrıca?

Menderes'ten vazgeçmişler, şimdi Abdülhamid üzerine çalışıyorlarmış.

Abdülhamid'in sonunu hatırlatıyorlarmış.

Hayrola beyler, dağa mı çıkacaksınız?

Ey Niyaziler, Enverler, savt-ı samedaniye emanet bu yiğitler...

Sizin Enver'iniz kim? (Evren vardı ama mevta oldu.) Enver'in yanına bir de Niyazi bulacaksınız ki geyiğini de götürsün...

Bir de Mülazım Atıf gerekir ki Şemsi Paşa'yı vursun.

Siz kafayı mı yediniz oğlum?

İstanbul'u basar gibi Ankara'yı basacaksınız, Erdoğan'ı "tahttan" indireceksiniz ha?

Hareket ordusu, bereket ordusu, lahana turşusu...

Sultan Reşad'ı kim oynuyor?

Sonra savaşa girip yenileceksiniz, hükümeti basıp dikta kuracaksınız, sonra daha büyük bir savaşa girip gene yenileceksiniz ve yurtdışına kaçacaksınız... Ki sizi oralarda vursunlar...

Türkiye Cumhuriyeti de yıkılacak böylece...

Merak etmeyin, Atatürk yattığı yerden kalkar kurtarır nasıl olsa!

Bu zırvayı hangi sopalık serseri yumurtladı?

Siz adam olmayacak mısınız, akıllanmayacak mısınız oğlum?

***



AŞKM NBR Y?

Flört sırasında kızlara mesaj gönderirken dilbilgisi ve imla hatası yapmayacaksın. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre romantizmi bitiriyormuş. Demek orada da yamyam çok.

Öbür türlü, gönderdiğin "mesaj" değil "meşaz" oluyor. (Allah bilir sen cep telefonunu da "şarz" edersin...) Türkçe öğreneceksin evladım.

Ya da Rus kızı bul.

Türk kızı "doğru düzgün konuşan adam gibi adam" ister.

Öyle "aşkm nbr" gibi çiğlikler hoş karşılanmıyor.

Emojiyi de boşver.

Adam olacaksan duygularını emojiden fazla bir şeylerle ifade etmen şarttır.

Otur adam gibi mektup yaz.

Sevgiliye "lan" denmez, dikkat et.

Küfür de edilmez.

Ayağından o plastik terliği çıkar, ayakkabı giy.

Kıçından da şortu çıkar, pantolon giy (havalar da soğudu.) Üstüne "Zelenski yeşili" tişört giyebilirsin, modası var.

Fakat ara sıra tıraş da olsan iyi edersin.

Ona buna da demir çubuk, döner bıçağı, pala, satır gibi araç ve gereçlerle saldırma.