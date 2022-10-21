Altmışlı yıllarda tarihi eser kaçakçılığı yapmak -elbette- yasaktı.

Yapana "bin kuruş ağır para cezası" vardı!

On lira...

O günkü kurdan 1 dolar.

Çünkü kanunun ilgili maddesi Abdülhamid devrinden kalmaydı.

Yakalanan "on kâğıt" atıp kurtuluyordu...

Değiştirdiler de dünyaya rezil olmaktan kurtulduk.

Gene bunun gibi "halifeye sövmek" de yasaktı.

Adamın biri yakalanmıştı da "Olmayan bir şeye sövmek nasıl suç olur" deyip kurtulmuştu...

Cezası neydi hatırlamıyorum.

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Günümüzde de Kuzey Kıbrıs'tacezası bin liraymış.Çok para!Güneyde kaç avrodur bilmiyorum.diye bir çocuk, trafik ışıklarında kırmızıyayapıştırmış.Bir etiket.Eee, ne var bunda?Çıkartma yapışınca kamu malı zarar görüyormuş...Burak bunu internette gördüğü benzer bir eylemden etkilenerek yapmış.Gören de, başka işi gücü olmadığından herhalde, cep telefonuyla filmini çekip sosyal medyadan paylaşmış.Paylaşanların kimisi bu eylemleişareti verildiğini, kimisi dedikkat çekildiğini düşünüyormuş.Amerikan kültür emperyalizminin bütün dünyaya kazurat gibi sıvadığıpolitikası meyvelerini veriyor...

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Polis güvenlik kameralarını izlemiş, sanki banka soygunu...Burak'ı yakalamışlar, bin lira ceza kesmişler.Sosyal medyadan Burak'a...Derken iş büyümüş.Mecliste muhalefet cezayı eleştirmiş.Bir fakülte dekanı,demiş.Meğerse Burak'ın amacı, trafik kazalarıyla ilgilimış...Yapıştırdığı kalp etiketiyle de,demek istermiş!Burak buraya gelsin de ışıklaraişareti falan yapıştırsın...anlamına gelsin.Amaanlamı çıkaranlar da görülebilir.

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diyor gazete...Keşke yavru vatan, anavatandan farklı olsaydı.anlaşılan orada da gözde bir spor dalı.Bizim de burada altılı masamız falan var yani.