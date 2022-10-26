Lumpen haberlerini ilgiyle izliyorum.

İçimden de "Kayınçom yakmış yine mangalını" şarkısını söylüyorum.

Gerçek hayatın lumpen olayları, lumpenleri konu alan filmlerden daha eğlenceli.

O dünyada da elbette birtakım "modalar" var.

Onlar da bir arayış ve değişim içindeler.

İlk akla gelen, "ergen lumpen" saç modası...

Ense açık, kulak üstleri hepten açık, önde abartılı bir kâkül.

Mevsimine göre dövmelerle de destekleniyor.

Suç işleyen lumpen oğlanlara bakın, hepsi aynı tornadan çıkmış gibi... Hani şu elleri ters kelepçeli, kafası öne ıhtırılmış, kollarına iki yandan girmiş iki polis eşliğinde merdivenlerden sürüklenip arabaya tıkılanlar...

Sonra, plastik terlik... Genellikle yeşil renkli.

Fakat hava soğuyunca terliği çıkarıp ayakkabı giydiler.

Ayaklar yıkanıyor mu bilinmez.

Lumpenlerin saldırı biçimlerinde de birtakım "trendler" söz konusu (onlar "dalma" derler.)

"Kadın öldürmecenin" sanki modası geçer gibi... Kimileri kadın cinayetlerine kayınpeder, kayınço gibilerini ekleyerek çeşitleme ve süsleme yapıyorlar... Cinayet daha zengin görünüyor...

"Haraç vermediği için kokoreççiye kurşun sıkmak" falan gibi sıradan olayların üzerinde durmuyoruz.

Hayır, asker uğurlamada kurşun sıkmayı da faşistlere bıraktılar.

Düğünlerde bu eğilim sürüyor. Ama damadı vurmazsan haber bile olmuyor. Ne hikmetse gelin vurana pek rastlanmadı.

Ehliyetsiz ergenin adam ezmesi de hiç yeni bir eğilim değil.

Geçenlerde bir motosiklet sürücüsü, bir arabanın çarptığı aracının altından kalkmadan cep telefonuna sarıldı ve o haliyle "selfie" çekerek lumpenliğe yepyeni bir boyut kattı.

"Yeni" denebilecek rezillikler teknolojideki gelişmeleri izliyor: Bir "scooter"e üç kişi binmeler, "kask" takmamalar ve genç yaşta ölüp gitmeler...

Fakat hiç şüphesiz son zamanların gözde öküzlüğü, şarkıcı dövmek.

"İstek parçası çalmayan" müzisyenler ya kırık şişeyle şahdamarı kesilip öldürülüyor, ya ağzı burnu kırılıyor, ya kaşı gözü patlatılıyor...

Yani Pavarotti "Nessun Dorma"yı söylemedi diye dayak yeseydi ne ilginç olurdu...

Napoli'nin İspanyol mahallesinde bile görülmedi.

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Benim ömrüm yetmez, göremem ama, her geçen gün büyüyen ve daha da azgınlaşan bu kitleyle nereye gideceksiniz merak ederim doğrusu.

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İSTERSEN SEÇİMLE DE YORMASINLAR

"Referandumla milletimizi yormasınlar." Faik Öztrak, CHP sözcüsü