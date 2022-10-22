Son yıllarda pabuçları dama atıldı galiba, sesleri pek çıkmıyor...
Çünkü "pandemici esnafı", şimdilerde "dövizci esnafı" onları solladı geçti.
Bir ara televizyonda kolunu sallasan "hoca"ya değiyordu. (Futbol dünyasında hep değmektedir.) Bilir bilmez herkes ahkâm kesiyordu.
"Kelle paça çorbası koronaya iyi gelir" diyen de gördük. Yayınlayan utansın.
Şimdi de dolarcılar var... "Her dediği doğru çıkan" adamlar, kimi gün doları kırk liraya yükseltiyorlar, kimi gün dokuz liraya indiriyorlar. "Bir gecede iki lira olacak" diye sallayan serseri manyak bile var.
Bunları pompalayan siteci tayfasının günahıdır diyelim ama ne yazık ki inanan budala da çok...
Talep olunca arz da oluşuyor tabii.
Ana muhalefet liderinin "Amerika'da sekiz saat hamburger yedim" dediği ülkeden de başka ne beklersin?..
***
Şimdi depremci esnafı gene kafasını kaldırdı.
Güneş tutulması varmış...
Astroloji denilen "sahte bilimin"
şabalak esnafına bırakılması gereken bir
konudur.
Belki güneş tutulunca "karşı cinsten bir sarışın"
size ilgi gösterecek
canım, ne biliyorsunuz?
Ama hayır, depremcilere soruyorlar.
Güneş tutulması, depremi tetikler miymiş?
1999'da öyle olmuş ya!
Belki de Zeus kızmıştır, ne biliyorsunuz?
Ciddi ciddi soruyorlar.
Hocalar da "Hayır, ilgisi yok"
diyorlar ama onlar sormayı sürdürüyorlar.
Yabana atmayın, yarım sayfa doldurur.
***
Belki ellinci kere tekrarlayalım:
Güneş tutulmasıyla deprem arasında hiçbir, ama hiçbir ilgi yoktur.
Güneş tutulunca yer kabuğunun "25-30 santim kabaracağını"
iddia eden manyak bile varmış...
Bunun için ayın Jüpiter büyüklüğünde olması gerekirmiş!
Bu tür çarçur Amerikan filmleri ancak "mal ergenleri"
etkiler ama onu seyreden, bunun bir "fantezi"
olduğunu başından bilir de seyreder.
Bizim varoşlarda ve "varoş ruhlu"
zavallılar arasında etkili oluyor.
Şehir efsanesi de değil, enayi efsanesi.
***
Ama bizim yazılar da gitgide dibe vuruyor ha...
Türkiye'nin eğitim düzeyine daha da fazla uyum sağlamak istersek "dünya yuvarlaktır"
ya da "başlangıçta dünya ateşten bir toptu"
diye başlamak gerekecek...
Yeni yasaya göre internette "dünya düzdür"
diye zırvalayanın alacağı cezayı
merakla beklerim.
Düşünce özgürlüğü dedik ama bu kadarı mide bozar.