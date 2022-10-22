Son yıllarda pabuçları dama atıldı galiba, sesleri pek çıkmıyor...

Çünkü "pandemici esnafı", şimdilerde "dövizci esnafı" onları solladı geçti.

Bir ara televizyonda kolunu sallasan "hoca"ya değiyordu. (Futbol dünyasında hep değmektedir.) Bilir bilmez herkes ahkâm kesiyordu.

"Kelle paça çorbası koronaya iyi gelir" diyen de gördük. Yayınlayan utansın.

Şimdi de dolarcılar var... "Her dediği doğru çıkan" adamlar, kimi gün doları kırk liraya yükseltiyorlar, kimi gün dokuz liraya indiriyorlar. "Bir gecede iki lira olacak" diye sallayan serseri manyak bile var.

Bunları pompalayan siteci tayfasının günahıdır diyelim ama ne yazık ki inanan budala da çok...

Talep olunca arz da oluşuyor tabii.

Ana muhalefet liderinin "Amerika'da sekiz saat hamburger yedim" dediği ülkeden de başka ne beklersin?..

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Şimdi depremci esnafı gene kafasını kaldırdı.Güneş tutulması varmış...Astroloji denilenşabalak esnafına bırakılması gereken birkonudur.Belki güneş tutuluncasize ilgi gösterecekcanım, ne biliyorsunuz?Ama hayır, depremcilere soruyorlar.Güneş tutulması, depremi tetikler miymiş?1999'da öyle olmuş ya!Belki de Zeus kızmıştır, ne biliyorsunuz?Ciddi ciddi soruyorlar.Hocalar dadiyorlar ama onlar sormayı sürdürüyorlar.Yabana atmayın, yarım sayfa doldurur.

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Belki ellinci kere tekrarlayalım:Güneş tutulmasıyla deprem arasında hiçbir, ama hiçbir ilgi yoktur.Güneş tutulunca yer kabuğununiddia eden manyak bile varmış...Bunun için ayın Jüpiter büyüklüğünde olması gerekirmiş!Bu tür çarçur Amerikan filmleri ancaketkiler ama onu seyreden, bunun birolduğunu başından bilir de seyreder.Bizim varoşlarda vezavallılar arasında etkili oluyor.Şehir efsanesi de değil, enayi efsanesi.

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Ama bizim yazılar da gitgide dibe vuruyor ha...Türkiye'nin eğitim düzeyine daha da fazla uyum sağlamak istersekya dadiye başlamak gerekecek...Yeni yasaya göre internettediye zırvalayanın alacağı cezayımerakla beklerim.Düşünce özgürlüğü dedik ama bu kadarı mide bozar.