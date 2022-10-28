Valerien Ismael diye bir adam...

Ağzımıza kolay geldiği için hep "İsmail" dedik...

(Hadi onu anladık da, bizim spor çemişleri "Valanten" okunması gereken "Valentin"e nasıl oluyor da ısrarla "Valentan" diyorlar, bunu anlayabilmiş değiliz... "Çıkırdau"ya benzedi bu iş...)

İsmail Beşiktaş takımının başındaydı, takımı ısrarla yanlıştan yanlışa, başarısızlıktan başarısızlığa sürükledi.

Sonunda da kendisine yol verildi.

Bu adamı ve benzerlerini kimler getiriyor buraya, Avrupa'nın beşinci sınıf elemanlarını?

Ben bilmem, "yiyicilere" sorunuz.

Neyse, şimdi bizim İsmail'e para ödenecekmiş tabii.

Tazminat.

Tam 450 bin avro!

Ne güzel, bir çuval inciri berbat et, üstüne bir da para al git. Hem de çok para al git.

Bazı "hocalar" bunu çok iyi bilirler...

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Biz bilemedik.Başarısız olup çok para kazanmayı...Hangi işi ucundan tutsak başarı sağladık çok şükür.Ne olurdu, bir işi de batırsaydık, madara olsaydık da para kazansaydık!Bendeniz iki kere işten kovuldum efendim.Birincisi 1981'de, reklam ajansındankovmuştu...İkincisi de 1987'de, dergidenkovmuştu.Birincisinde yeni evliydim, cebimde beş kuruş yoktu. Üç ay sersefil gezdim.İkincisinde anamdan o zamanın parasıyla yirmi bin lira aldım da hiç olmazsa kendime iki paket sigara alabildim...bana olaydan bir yıl kadar önce birvermişti, 500 dolar.Ayrıldıktan sonravermek için o parayı geri istedi.Bende yoktu.Pullu mullu senet yaptık, ayda 100 dolar üzerinden beş ayda takır takır ödedim. Her aynın mutemedi gelir, parayı alır senedi verirdi, hemen yırtardım.En vahşi kapitalist bunu yapmaz, eskiden vermiş olduğu bir ikramiyeyi geri almaz.Amayapıyorlar galiba!

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Bazı yayın organlarında "Hiç merak etme, devrim olacak, o zaman para da kazanacaksın" teranesiyle boğaz tokluğuna çalıştırılan zavallı solculara da yazıktır, aç oturup maça giden zavallı lumpenlere de.

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DAHA BAŞKA HANGİ RENGE GİRECEKSİN?

"Bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim."