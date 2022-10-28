Valerien Ismael diye bir adam...
Ağzımıza kolay geldiği için hep "İsmail" dedik...
(Hadi onu anladık da, bizim spor çemişleri "Valanten" okunması gereken "Valentin"e nasıl oluyor da ısrarla "Valentan" diyorlar, bunu anlayabilmiş değiliz... "Çıkırdau"ya benzedi bu iş...)
İsmail Beşiktaş takımının başındaydı, takımı ısrarla yanlıştan yanlışa, başarısızlıktan başarısızlığa sürükledi.
Sonunda da kendisine yol verildi.
Bu adamı ve benzerlerini kimler getiriyor buraya, Avrupa'nın beşinci sınıf elemanlarını?
Ben bilmem, "yiyicilere" sorunuz.
Neyse, şimdi bizim İsmail'e para ödenecekmiş tabii.
Tazminat.
Tam 450 bin avro!
Ne güzel, bir çuval inciri berbat et, üstüne bir da para al git. Hem de çok para al git.
Bazı "hocalar" bunu çok iyi bilirler...
***Biz bilemedik.
***
Bazı yayın organlarında "Hiç merak etme, devrim olacak, o zaman para da kazanacaksın" teranesiyle boğaz tokluğuna çalıştırılan zavallı solculara da yazıktır, aç oturup maça giden zavallı lumpenlere de.
***
DAHA BAŞKA HANGİ RENGE GİRECEKSİN?
"Bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim."