Ecevit'in on altıncı ölüm yıldönümü...
Kendisini rahmetle anıyor ve bir daha bu ülkenin başına onun gibi birisinin gelmemesini istiyoruz.
Mezarı başında elbette bir anma töreni yapıldı, ülke çapında kimsenin umurunda olmasa bile...
Törene bir yandan DSP katılmış, Ecevit'in "mirasçıları"... (Oyları yüzde 0.07...)
Bir yandan da "Ecevitçi Arayış Platformu"... Yaa, böyle bir platform varmış... Dağ, ova, tepe değil, platform.
Arıyorlarmış.
İkisi de çelenk yaptırmış tabii.
EAP'nin çelengi ortaya konmuş.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal buna tepki göstermiş.
EAP çelengini kaldırmışlar, yerine DSP çelengini koymuşlar.
(Ecevit yattığı yerde başını kaldırıp "Çocuklar, bu yaptığınız çok ayıp" demiş midir?)
"Platform üyeleri" Aksakal'a engel olmaya çalışmışlar.
İtiş kakış arbedeye dönüşmüş.
Araya girenler gerilimin büyümesini önlemişler.
***Bunlar neyi paylaşamıyorlar?
***Ankara'da da bir arbede olmuştu, iki rakip komünist fraksiyonun üyeleri birbirlerine bıçak çekmişlerdi... Yaralılar vardı...