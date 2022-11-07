Ecevit'in on altıncı ölüm yıldönümü...

Kendisini rahmetle anıyor ve bir daha bu ülkenin başına onun gibi birisinin gelmemesini istiyoruz.

Mezarı başında elbette bir anma töreni yapıldı, ülke çapında kimsenin umurunda olmasa bile...

Törene bir yandan DSP katılmış, Ecevit'in "mirasçıları"... (Oyları yüzde 0.07...)

Bir yandan da "Ecevitçi Arayış Platformu"... Yaa, böyle bir platform varmış... Dağ, ova, tepe değil, platform.

Arıyorlarmış.

İkisi de çelenk yaptırmış tabii.

EAP'nin çelengi ortaya konmuş.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal buna tepki göstermiş.

EAP çelengini kaldırmışlar, yerine DSP çelengini koymuşlar.

(Ecevit yattığı yerde başını kaldırıp "Çocuklar, bu yaptığınız çok ayıp" demiş midir?)

"Platform üyeleri" Aksakal'a engel olmaya çalışmışlar.

İtiş kakış arbedeye dönüşmüş.

Araya girenler gerilimin büyümesini önlemişler.

***

Bunlar neyi paylaşamıyorlar?Ne Meclis'e girebilecekleri var, ne de kimsenin onlarıalacağı...Gazete sayfalarında küçük de olsa bu şekilde isimleri geçince mutlu mu oluyorlar?Herhalde.Aksakal, "Geçen on altı yılda siyaset sahnesinde yer alan kim varsa dara düştüğünde onun ipine tutunma ihtiyacını hissetmiştir" demiş...Yok yahu?Allah için dürüst ve namusluydu.Ama yeteneksiz ve beceriksizdi.İki kere iktidara ortak oldu, ikisinde de memleketi batırdı.Onun dönemlerinde çektiğimiz acıları gençler bilmeyebilirler ama biz unutmadık.Bir tek sözünü de hiç unutmadık ama:demişti!Öyle yapıyoruz.

***

Ankara'da da bir arbede olmuştu, iki rakip komünist fraksiyonun üyeleri birbirlerine bıçak çekmişlerdi... Yaralılar vardı...Aynen devam arslanlar, aynen devam.