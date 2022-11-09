Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Engin Ardıç Ya peki bunların derdi nedir?
İletişim Bilgileri
ENGİN ARDIÇ
09 Kasım 2022, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Ya peki bunların derdi nedir?

Oyları yüzde biri bile bulmayan, yüzde yarımı bile bulmayan, yüzde çeyreği bile bulmayan sözde solcuların birbirlerini nasıl yediklerini görmüştük...
Bir de "sağ tarafı" var bu işin.
Saadet Partisi... Başında Temel Karamollaoğlu...
Bir de, kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan misali, ondan ayrılan Yeniden Refah Partisi, başında Fatih Erbakan...
Neyi paylaşamıyorlar?
Biri yüzde 1 oy almış ama masanın ayağı!
Öteki dişe dokunur bir seçime girmemiş, yalnızca Dodurga diye bir yerde kendini gösterebilmiş...
Bunlardan birinin ötekinden farkı nedir?
Necmettin Erbakan'ın "postunun" kavgası...
Oysa o "postnişin" yirmi yıldır iktidarda!
Bunlar farklı olarak ne söylüyorlar?
Seçmen oyunu niçin AK Parti'ye değil de bunlardan birine versin? Ya niçin birine değil de ötekine?
Ne vaat ediyorlar?
Şeriat mı?
Sizi oyarlar.
Osmanlı İmparatorluğu mu?
Gene oyarlar.
Fatih Erbakan, parti kongresinde, "Mahşeri bir kalabalık halinde toplanmış bulunuyoruz, kongremiz yedi milyar insanlık için hayırlı olsun" dedi...
Kılıçdaroğlu'nun "Evreni de değiştireceğim" lafından bile daha uçuk!
Yani, ciddiye alınır gibi değil.

***

Hazindir.
Temel Reis, muhtemel ve müstakbel iktidarın minik bir ayağı olmayı amaçlıyor, kendisini Meclis'e sokabilecek bir "kontenjanla" yetinecek... Ama Trabzon'un koltuk sayısı sınırlı, herkesin de aklı orada maşallah.
Başkaca bir umudu yoktur ve olamaz.
Oysa Erbakan herhangi bir ittifaka girmeyeceğini açık seçik belirtti.
Öyleyse? Derdi nedir bu adamın?
Rahmetli babasının ruhunu şad etmek mi?
Rahmetlinin Tayyip Erdoğan'dan hoşnut olmayacağını hiç sanmayız.

***

Fatih Erbakan şirin bir adam.
Kongrede "Hak geldi batıl zail oldu" sloganını tekrarladı ama bir şey daha söyledi:
"Su göründü, teyemmüm bozuldu!" Hadi hayırlı abdestler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA