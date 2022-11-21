Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'na da ağır sözler sarfetti.

Bugüne kadar ne beklediği, babası aşağılık bir FETÖ komplosuna kurban gidince neden ağzını açmadığı, tepki vermediği merak konusudur.

Bugüne kadar nasıl bir "sol eylem" içinde bulunduğu, ne demiş, ne yapmış olduğu da merak konusudur.

Meğerse babası da solcuymuş, kızı da solcuymuş!

Bilmiyorduk doğrusu.

Ama bu sorular sorulmayacak... Çünkü Aslı Hanım şimdi birtakım hamşoların umutlarını yeşertiyor!

Önce "parti kuracak" diye bir taraflarından salladılar, şimdi CHP kanadına döndüler.

Hanımın "potansiyeli" varmış.

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Bu hanımın Deniz Baykal'ın kızı olmaktan öte ne marifeti vardır?Çok değerli bir biyokimya profesörü olabilir, ben ondan söz etmiyorum. Tıp Fakültesi 'ne dekan seçmiyoruz.Aslı Hanımolabilir mi, bu tartışılıyor...Efendim CHP eskiden sol partiymiş ya, şimdi şirazesinden çıkmış, acaba onun yönetiminde gene eski çizgisine döner miymiş?...Tabii bunun için önce Kemal Kılıçdaroğlu 'nun bir şekilde CHP'nin başından gitmesi gerekiyormuş.Bu da yeterli değilmiş.da birarayışı gerekliymiş.Çünkü CHP cephesinde Kılıçdaroğlu'ylada çok kişi varmış. (Arslan Muharrem ne güne duruyor?) Bunları da peşine takıp...Oyları gene yüzde 24'e takılacak bir ulusal sol parti...CHP pusulasını da şaşırsa yüzde 24, fabrika ayarlarına da dönse yüzde 24, sağa da yatsa yüzde 24, sola da yatsa yüzde 24...CHP'nintanımıyorlar.

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Bir ulusal sol partiye gerçekten ihtiyaç var mı, önce onu düşünseler...Bu partinin yönetiminin Ak Parti 'nin yönetiminden ne farkı olacaktır?İşçiye biraz daha zam... Bu mudur?Böyle birgündemde olsaydı lider de çoktan çıkardı...Gündüz gözüyle rüya görmeyiniz.

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En çok merak edeceğim şudur:

Deniz Baykal'ın yeminli düşmanı Zülfü Livaneli böyle bir durumda Aslı Baykal'ın safında yer alır mı?

Yoksa gene ticaretine mi bakar?

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ATACAK ÇAMUR DARLIĞI MI ÇEKİLİYOR?

"Bunlar gene iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler."

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti bilmemnesi