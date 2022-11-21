Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'na da ağır sözler sarfetti.
Bugüne kadar ne beklediği, babası aşağılık bir FETÖ komplosuna kurban gidince neden ağzını açmadığı, tepki vermediği merak konusudur.
Bugüne kadar nasıl bir "sol eylem" içinde bulunduğu, ne demiş, ne yapmış olduğu da merak konusudur.
Meğerse babası da solcuymuş, kızı da solcuymuş!
Bilmiyorduk doğrusu.
Ama bu sorular sorulmayacak... Çünkü Aslı Hanım şimdi birtakım hamşoların umutlarını yeşertiyor!
Önce "parti kuracak" diye bir taraflarından salladılar, şimdi CHP kanadına döndüler.
Hanımın "potansiyeli" varmış.
***Bu hanımın Deniz Baykal'ın kızı olmaktan öte ne marifeti vardır?
***Bir ulusal sol partiye gerçekten ihtiyaç var mı, önce onu düşünseler...
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En çok merak edeceğim şudur:
Deniz Baykal'ın yeminli düşmanı Zülfü Livaneli böyle bir durumda Aslı Baykal'ın safında yer alır mı?
Yoksa gene ticaretine mi bakar?
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ATACAK ÇAMUR DARLIĞI MI ÇEKİLİYOR?
"Bunlar gene iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler."
Cemal Enginyurt, Demokrat Parti bilmemnesi