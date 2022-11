Tıfıl bir oğlan, Sam Bankman- Fried...

Bir haftada 32 milyar dolar batırmış. Böylece tarihe geçmiş.

"Kripto kralı" olarak tanınıyormuş.

Matematiği çok kuvvetliymiş, Massachusetts Institute of Technology'de okumuş.

Paraların da bir kısmını alıp kaçmış.

FTX diye bir şirket... Kripto, yani olmayan bir parayı alıp satıyor...

Dünyada 1 milyon 200 bin "kullanıcısı" var.

Joe Biden'ın seçim kampanyasına 40 milyon dolar bağışlamışmış.

Gisele Bündchen'e de yeşilleniyormuş...

Yerli orospularımızı Allah korumuş.

Şimdi FTX'in iflasının "benzeri hokkabazları" da batırmasından korkuluyor. Zincirleme iflaslar gelebilirmiş.

Kriptoculardan Binance önce FTX'i kurtarmak için satın alacak gibi olmuş, karanlık hesapları görünce vazgeçmiş.

***

Bir milyon kişi mağdur olmuş.

Bunların içinde bizim yerli enayilerimizin oranı kaçta kaçtır?

Bilemeyeceğiz.

Bir lokantada dört kişi 55 bin lira hesap ödeyenlere bakınız, belki oradan çıkar.

Ama bu konuda hiç geri kalmadık, bizde de var bir tane, Thodex...

Haydi bakalım sıra Metaverse'e ne zaman gelecek?

Elon Musk'a uzaya götürecek diye 100 bin dolar kaptıran hanım bunların yanında gariban kaldı.

***



AHVAL-İ ADİYE

Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle katletti...

Bir köy muhtarı, galerici kuzeni ve dernek başkanı akrabaları tabancayla öldürülmüş halde bulundu...

Kaynana ve kayınbiraderini kurşunladı... Ana ve oğul ölü bulundu... Katilin yakalanması için çalışma başlatıldı...

Konuşmak için buluşan iki grup genç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü... Tabancayla kalbinden vurulan on yedi yaşındaki çocuk öldü... Bıçaklanan on beş yaşındaki bir başka genç hastaneye kaldırıldı...

Sahte içkiden can kaybı sayısı altıya ulaştı... Tedavileri süren diğer altı kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi...

***



GİTTİĞİ KADAR

"Benim uzun uzun kalmaya niyetim yok." Kemal Kılıçdaroğlu