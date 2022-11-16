Konu ciddidir. Son derece ciddidir.

İnanmıyorsanız ölenlerin yakınlarına sorun...

Sulandırılmamalıydı.

Ucuzlatılmamalıydı.

Böyle durumlarda bile varoş magazincilerinin aklına hemen "Ünlüler ne dediler" geliyor...

Onlara sorarsanız herkes ünlü zaten... "Bu karıyı kimsenin tanıdığı ettiği yok ama göbeği açık resmini koyabilmek için ünlü dedik" diyecek halleri yok...

Ünlülere terörü sormuşlar.

Onlar da kınamışlar tabii.

Kınıyorum, lanetliyorum, ölenlere rahmet, kederli yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar...

Başka ne diyeceklerdi?

İçlerinden biri çıkar da "Terörü çok seviyorum, destekliyorum" derse asıl o zaman haber olur, hem de dallı budaklı...

Ajda Pekkan'a sormuşlar, Emel Sayın'a sormuşlar, Nurgül Yeşilçay'a sormuşlar...

Acun'a bile sormuşlar!

Sormamışlar canım, bu hazretler "sosyal medyada" paylaşım yapmışlar, acar gazeteci de oradan alıp sayfaya koymuş.

Bravo. Çok çalışmış. Ödülü hak etti.

Hani şu kimsenin ipinde olmayan ödüllerden birini.

"Sosyeteye" de sormuşlar.

Bakın bu çok önemli.

Büyük isimler...

Zeynep Yılmaz, Cansen Yenikut, Rachel Araz Kiresepi, Kaya Demirer, Dila Tarkan Doğruer, Gamze Cizreli, Sennur Biçer, Fatoş Altınbaş, Tuba Ergin...

Kim bunlar yahu?

Ne iş yaparlar? Ne yerler ne içerler?

"Kocaları kaç para kazanır?" sorusu daha anlamlı olacaktı da, erkekleri ne yapacağız?

Oldu olacak birkaç da yemek tarifi alsaydınız...

***

Teröre altılı masadan da tepki var.Yedili olamayan masadan.Geçit vermeyeceklermiş.Lanetliyorlar...için PKK ve YPG isimlerine hiç değinmeden...Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırıp içerideki herkesi salıverecekler ve terör gününü görecek!İki yüz kişiyi öldürmüş pezevenklere özgürlük!Fetullah'ın donunu koklayan dışarı!Orduyu da Suriye'den çekin ki çocuklar rahat etsinler!

***

85 milyon kişinin tamamını kucaklıyorlarmış.Ama cumhurbaşkanı adayları yok.Kısmetse yeni yılda bulacaklarmış.