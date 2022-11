Bir üniversite öğrencisi, çiçeği burnunda kral Üçüncü Charles'a yumurta attı.

Anasını yeni kaybetmiş kralın bu yumurtayı "hak etmek" için ne gibi bir kusur işlemiş olduğu öğrenilemedi...

Çocuk önce tutuklandı, bu arada itiş kakış epey de dayak yedi tabii, sonra "kefalete rapten" tahliye edildi.

Kefaleti, "toplum içinde bir daha yumurta taşımama" cezası!

Hapis yok. İdam midam zaten yok.

Eskiden kafasını vururlardı... Pardon, aristokrat olmadığı için asılırdı.

Olay York şehrinde cereyan etti.

Acaba yumurta atan Patrick, York sülalesinin son kralı Üçüncü Richard'ın intikamını mı alıyordu?

İngiltere'de çok ciddi olarak "Yorkistler" vardır... Bunlardan bir kadın, Philippa Langley, yıllarca uğraştıktan sonra Bosworth muharebesinde öldürülen Üçüncü Richard'ın iskeletini bulmuştu bir otoparkın altında... Tarihlerin yazdığı gibi kambur bir iskelet...

Kemiklerin incelenmesinden, onu yenen Yedinci Henry'nin adamlarının, müteveffa kralın makatına sivri bir cisim, örneğin bir bıçak soktukları anlaşılmıştı!

Eh, bizde de Genç Osman...

Richard'ı bir atın terkisine koymuşlar, götürüp bir manastırın bahçe duvarının dibine gömmüşler, ne tören ne bir şey...

DNA testi yapıldı, gerçekten de kralın ta kendisi...

Bu konuda nefis bir belgesel vardır, "The King in the Car Park", bulursanız kaçırmayınız.

İyi ama Üçüncü Charles'ın bu olaylarla ilgisi yok ki... O, Alman kökenli Hannover hanedanının üyesi.

Acaba, bu yumurtalı saldırıda, Charles'ın "şimdi de prenslerin kemiklerine DNA testi yaptırması" mı rol oynadı? Kraliçe Elizabeth bunu yasaklamıştı.

Kambur kral Üçüncü Richard'ın, tahtın gerçek vârisleri olan iki yeğenini daha çocuk yaşta öldürttüğü söylenir...

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Beyaz Kule'nin dibinde iki çocuk iskeleti bulunmuştu... Bunların öldürülen prensler olduklarına kesin gözüyle bakıldı.

Şimdi Kral Charles, bu iskeletler üzerinde DNA testi yaptırıyor.

York ailesinden alınan örneklerle karşılaştırılacak, gerçek meydana çıkacak.

Tamam da, öyle olsa ne değişecek, böyle olsa ne fark edecek? Aradan geçmiş beş yüz elli yıl...

Ben size katilin adını da söyleyeyim: Üçüncü Richard'ın "azmettirdiği" Sir John Tyrell.

Ne güzel konular var dünyada...

Altılı masadan daha ilginç değil midir?

***

900 YIL FARKLA BİLDİ



"İngiltere'de üniversitelerin kendi kültürü var. O kültür yüz yıllık gelenekten oluşuyor." Kemal Kılıçdaroğlu

"Oxford Üniversitesi 1096'da, Cambridge Üniversitesi 1209'da kuruldu." Wikipedia'dan...