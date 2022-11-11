Acaba Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü değil de Mareşal Fevzi Çakmak cumhurbaşkanı seçilseydi daha iyi olmaz mıydı?
Pardon, faşistler düşünmeyi yasaklıyorlar, internette terör estiriyorlar ama biz gene de düşünelim...
Atatürk'ün de tercihini bu yönde yaptığı söylenir ama yazılı kanıt yoktur. "Halk İsmet'i sevemedi" dediği de söylenir.
Celal Bayar başbakan olarak devam etseydi...
Demokrat Parti 1945'te değil de daha 1939'da kurulsaydı... CHP ezeli ve ebedi muhalefet görevine daha o zamandan başlasaydı...
Dünya savaşında da denge politikası yerine ağırlığımızı müttefiklerden yana koysaydık...
Savaşın bitiminde Stalin bizi tehdit edemezdi, biz de Amerika'nın kucağına düşmezdik.
Çok geç kalan "liberal açılım" da belki daha o zamanlar yapılabilirdi...
Ama Fevzi Paşa iliklerine kadar, sapına kadar askerdi, politikadan anlamazdı ki...
Aman canım, cumhurbaşkanlığı "sembolik" bir görev değil miydi yani?
***Peki, Celal Bayar bari 1950'de başbakan olsaydı...
***Altmışlı yılların sonlarında sol gençlik "kovboyculuk" oynamaya kalkmasaydı, aculluk etmeseydi de var olan legal sosyalist partiyi destekleseydi...
***Peki, 1980 yılında Demirel ile Ecevit birbirlerini yemeseler de ortak bir zeminde anlaşabilselerdi...
***Peki, daha sonraları Özal basiret gösterebilse de Çankaya'ya zıplama hevesine kapılmasaydı...
***Teyzem de dayım olurdu herhalde.