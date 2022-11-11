Acaba Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü değil de Mareşal Fevzi Çakmak cumhurbaşkanı seçilseydi daha iyi olmaz mıydı?

Pardon, faşistler düşünmeyi yasaklıyorlar, internette terör estiriyorlar ama biz gene de düşünelim...

Atatürk'ün de tercihini bu yönde yaptığı söylenir ama yazılı kanıt yoktur. "Halk İsmet'i sevemedi" dediği de söylenir.

Celal Bayar başbakan olarak devam etseydi...

Demokrat Parti 1945'te değil de daha 1939'da kurulsaydı... CHP ezeli ve ebedi muhalefet görevine daha o zamandan başlasaydı...

Dünya savaşında da denge politikası yerine ağırlığımızı müttefiklerden yana koysaydık...

Savaşın bitiminde Stalin bizi tehdit edemezdi, biz de Amerika'nın kucağına düşmezdik.

Çok geç kalan "liberal açılım" da belki daha o zamanlar yapılabilirdi...

Ama Fevzi Paşa iliklerine kadar, sapına kadar askerdi, politikadan anlamazdı ki...

Aman canım, cumhurbaşkanlığı "sembolik" bir görev değil miydi yani?

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Peki,bari 1950'de başbakan olsaydı...Cumhurbaşkanlığı gerçekten tarafsız ve sembolik olsaydı düşünülebilirdi tabii...gibi duygusal ve sinirli bir adam da tarım bakanı... Ticaret bakanı...nün onları içine hapsettiği çerçeveyi kırabilseler, gerçekten liberal bir düzene yönelebilseler...Ne ekonomik darboğaza girilirdi ne de darbe yapılabilirdi...

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Altmışlı yılların sonlarında sol gençlikoynamaya kalkmasaydı, aculluk etmeseydi de var olan legal sosyalist partiyi destekleseydi...Faşizm o kadar rahat gelebilir miydi?

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Peki, 1980 yılındailebirbirlerini yemeseler de ortak bir zemindeanlaşabilselerdi...Cumhurbaşkanlığı seçimi kilitlenmezdi.Aman canım, cumhurbaşkanlığı tarafsız ve sembolik bir görev değil miydi, niçin huysuzlanıyordu bunlar?seçilseydi ne olurdu yani?öldürülmemiş olsaydı, bakın o da iyi birteşkil edebilirdi...Böylece, kilitlenmiş seçim darbeye gerekçe gösterilemezdi.

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Peki, daha sonralarıbasiret gösterebilse de Çankaya'ya zıplama hevesine kapılmasaydı...1991 seçimleri Türkiye'yi on bir yıl sürecek birsürüklemezdi belki de...Solcu olduklarını ileri süren yeteneksizlerderdine düşmezlerdi... Daha doğrusu memur gazeteleri onları bu yönde doldurmasalardı...ilebirbirlerine karşı duyduklarıaşabilselerdi...son yıllarının bütün enerjisinidan intikam almaya harcamasaydı...

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Teyzem de dayım olurdu herhalde.