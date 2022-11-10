O zamanlar "Kasım" diye bir ay yoktu...

O zamanlar içinde bulunduğumuz ayın adı "İkinciteşrin"... Daha da eski söylenişiyle "Teşrin-i Sani"...

Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak taa 1945 yılının işidir.

9 İkinciteşrin 1938'i 10 İkinciteşrin 1938'e bağlayan gece Almanya'da korkunç bir şey oldu. Bir "pogrom"...

Rusya'da Yahudi köylerine yapılan toplu saldırı ve hatta katliam girişimlerine "pogrom" denirdi. Bütün dillere de oradan geçmedir.

O gece Almanya'da örgütlü SA kıtaları, Yahudi evlerine ve işyerlerine saldırdılar.

Mübalağa dayak atıldı, cam çerçeve indirildi, yangınlar çıkarıldı.

Ertesi sabah Berlin caddeleri ve sokakları cam kırığından geçilmiyordu.

Bu meşum geceye "Kristallnacht" denildi. "Cam kırıkları gecesi" diye tercüme edebiliriz.

Bu rezillik, sözde, bir Alman diplomatının bir Yahudi tarafından vurulmasına tepkiydi...

Sözde anlık bir öfkeydi, o süsü vermek istediler, oysa her şey planlı ve programlıydı.

Yakılıp yıkılacak evler ve işyerleri daha önceden mimlenmişlerdi.

Sinagoglar da buna dahildi.

O gece 400 Yahudi öldürüldü.

Olaydan sonra birkaç gün içinde tam 30 bin Yahudi suçlu(!) bulunarak toplama kamplarına tıkıldı.

***

Türk gazeteleri, daha ertesi sabah, haberi tek sütuna on santim verdiler.

Çünkü o sabah Türkiye'de çok çok çok önemli bir başka şey olmuştu.

Türkiye Ata'sına ağlıyordu, Alman Yahudileriyle ilgilenecek hali yoktu.

***

BİZ KENDİMİZ YERİZ

"İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." Kemal Kılıçdaroğlu