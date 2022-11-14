Harcayacak çok parası olan, parayı nereye koyacağını bilemeyen çok...

Manyak da çok...

Bu ikisi birleşince ortaya tarihi rezillikler çıkıyor.

Yalnız bizde değil. Amerika'da daha çok.

Çünkü orada para da daha çok, manyak da.

"Zombiler gelecek" diye panik yapanlardan da ne beklersin?

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eski terlikleri açık arttırmaya çıkmış.

Biraz bizim "gurbetçi sandaletine" benziyor...

Bizim varoşlarda daha kelekleri tercih ediliyor, herhalde ucuz oldukları için.

Bizimkiler plastik ve yeşil. Bu kahverengi.

Jobs'un terliğine 60 ila 80 bin dolar açılış fiyatı kesmişler.

Jobs bunu çöpe atmışmış da adamlarından birisi kurtarmışmış...

3 bin 400 dolara satmış!

Şimdi bunun en az yirmi misline gidecek...

Alsınlar ve koklasınlar, belki Steve Jobs'un beyin gücünden birazı da onlara ayak yolundan bulaşır da milyarlarca dolar kazanacakları bir bilgisayar şirketi kurarlar.

***

Canım ona bakarsanız, bizde de Fetullah'ın kirliye atılmış donunu koklayanlar yok muydu?

Belki sevaba girmişlerdir.

Belki büyüyünce onlar da örgüt kurarlar.

***



YAVAŞÇILAR

Gün geçtikçe seçimi kazanamayacakları kafalarına dank ediyor ve umutsuzluğa kapılıyorlar.

Kılıçdaroğlu ABD'den ve FETÖ'den umduğu yeşil ışığı göremedi.

Kazanabileceğine kimse ihtimal vermiyor.

Akşener de öyle.

"Siyasi aksesuarları" hiç saymıyoruz.

Bu durumda basın amigolarının kimisi İmamoğlu, kimisi Yavaş tutturdu gidiyor...

Öyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar ki, Mansur Yavaş aday gösterilse bu iş tamam.

Yahu kimdir bu Yavaş? Özelliği nedir, marifeti nedir? Bugüne kadar neyi başarmış?

Ankara'nın belediye reisi. O kadar.

Ankara'dan başka yerde tanınmıyor.

O da "gönülsüz" olduğunu çok belli etti, cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın altından kalkamayacağını biliyor.

"Birisi" de belediyeden gelmiş ya, belki bu da...

Bu adama Ümit Özdağ'ı "yamamaya" çalışanlar oldu.

Abdullah Gül'ü öne sürmeye çalışanların bile umutsuzluğa kapıldıkları bir ortamda kendi arkadaşlarını cumhurbaşkanı yapmaya çalışan serseriler bile görüldü...

Böyle böyle, bir de bakacaklar ki seçim günü gelmiş çatmış!

Aman soytarılığa devam, eğleniyoruz, hazır lig de tatile girmişken...

