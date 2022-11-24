Bir ara sosyetede kızını "leydilik okuluna" gönderme modası vardı.

Bu okulun İsviçre'de olduğu söyleniyordu.

Kızlar baba parasıyla orada oturmayı kalkmayı, giyinmeyi, dans etmeyi, şarap içmeyi falan öğreniyorlardı.

Lakin bunların Türkiye'ye döndükleri zaman bulabilecekleri pek öyle "paralı beyefendi" yoktu ortalıkta...

Ya çulsuz entelektüel, ya zengin ayı vardı.

Şimdi uyanığın biri "beyefendilik okulu" açmış. Şimdiye kadar da 50 kişi katılmış.

Eğitim süresi 6 ay, okul ücreti de 1 milyon 140 bin papel.

Eyvah, eğitim alamayacağız, beyefendi olamayacağız.

Hem yaşım geçti, hem param yok.

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Okulu açan vatandaş, özellikle sporcuların eğitimlerinin yarım kaldığını ve sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlandıklarını fark etmiş...Gece kulübünde kızlara sulanmak falan olmayacak yani...dedikleri zaman dadiye sormayacaksın.Bizim üniversitede birdersi vardı.Amerikalı genç işadamlarının kokteyllerde falan heptenkalmamaları için konulmuş bir genel kültür dersiydi. Ayaküstü bir konu açıldığı zaman iki laf da onlar edebilsinler. Mal gibi bakmasınlar.Bu da ona benzedi.Diksiyon, dil ve görgü kurallarıyla başlıyorlarmış.Örneğin,denmez.Kadının eliyapılır, yalanmaz. Dudağına yaklaştırıp bırakacaksın, yumulmayacaksın.Arkadan cilt bakımı!Lan oğlum, metroseksüel mi olacaksın başımıza?Daha sonra uluslararası seyahatler, sanat galerisi gezmek, tiyatro, akşam yemeği gibi dersler varmış.de öğretiliyor.vermek ya da çiğköfteyle Chateau Margaux içmek herhalde tarihe karışacaktır.Ama çocuklara haksızlık ediyorlar: Bir konserdegerektiğini ne güzel öğrenmişlerdi... Arada bir kıro çıkıp alkışı basıyor, o dasesleriyle susturuluyordu...

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Basında da böyle bir ilim ve irfan yuvasına ihtiyaç vardı.

Örneğin, bazı yöneticilerin ayakkabılarını ayaklarından çıkarıp masanın üzerine koymamayı ve giydikleri yeni ceketin fiyat etiketini çıkarmayı öğrenmeleri gerekiyordu.

Milyonlarca dolar kazanınca umarım öğrenmişlerdir.

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ÜSTADIN TARİH BİLGİSİ DERİNDİR



2012'de Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye BM'de çekimser kalmıştı." Kemal Kılıçdaroğlu

"Cezayir 1 Temmuz 1962'de bağımsız bir devlet oldu." Wikipedia