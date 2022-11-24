Bir ara sosyetede kızını "leydilik okuluna" gönderme modası vardı.
Bu okulun İsviçre'de olduğu söyleniyordu.
Kızlar baba parasıyla orada oturmayı kalkmayı, giyinmeyi, dans etmeyi, şarap içmeyi falan öğreniyorlardı.
Lakin bunların Türkiye'ye döndükleri zaman bulabilecekleri pek öyle "paralı beyefendi" yoktu ortalıkta...
Ya çulsuz entelektüel, ya zengin ayı vardı.
Şimdi uyanığın biri "beyefendilik okulu" açmış. Şimdiye kadar da 50 kişi katılmış.
Eğitim süresi 6 ay, okul ücreti de 1 milyon 140 bin papel.
Eyvah, eğitim alamayacağız, beyefendi olamayacağız.
Hem yaşım geçti, hem param yok.
***Okulu açan vatandaş, özellikle sporcuların eğitimlerinin yarım kaldığını ve sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlandıklarını fark etmiş...
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Basında da böyle bir ilim ve irfan yuvasına ihtiyaç vardı.
Örneğin, bazı yöneticilerin ayakkabılarını ayaklarından çıkarıp masanın üzerine koymamayı ve giydikleri yeni ceketin fiyat etiketini çıkarmayı öğrenmeleri gerekiyordu.
Milyonlarca dolar kazanınca umarım öğrenmişlerdir.
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2012'de Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye BM'de çekimser kalmıştı." Kemal Kılıçdaroğlu
"Cezayir 1 Temmuz 1962'de bağımsız bir devlet oldu." Wikipedia