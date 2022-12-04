Altılı masada kimin kereviz yediğini çok önemli sayan necip Türk matbuatını bu da kesmemiş...
Yeni bir tartışma da çıkmıyor ki, menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı?
Öte yandan Beştepe'de konuklara sunulan "ejder meyvesi" tartışmaları da umulan nefreti uyandırmadı... Emekli memurlar için önemli ama halkın umurunda değil...
Malzeme yok.
O zaman ne yapacaksın? "Ecnebiye" saracaksın.
Soğanın cücüğünü kim yiyor, bakacaksın.
***Biden, Macron'u yemeğe çağırmış. Bahçeye çadır kurmuşlar.
***Yemekte, şimdi sıkı durun, tam 200 ıstakoz yemişler.
***Benin gariban muhalefet liderlerimin ne günahı var ki düğün çorbası, bulgur pilavı, sütlaçla falan idare ediyorlar?
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Dıngıllar için de ayrıntılar:
Aktris Jennifer Garner (Lopez değil) davete kızı Violet Affleck ile gelmiş (eskiden Ben Affleck'le evliymiş.) Beyaz Saray aşçıları Chris Comerford ile Susan Morrison da davetlilere takdim edilmişler.
Brigitte Macron, Louis Vuitton imzalı, Jill Biden da Oscar de la Renta imzalı tuvaletler giymişler.
Ertuğrul kadar iyi yazamadım, kusura bakmayın.
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MAÇ SONUÇLARINI KONUŞALIM
"Adayların bu kadar konuşulmasını doğru bulmuyorum." Meral Akşener