Atatürk Ajandası alırsanız "her gün onun izinde" olacakmışsınız, gazete öyle diyor.

Ajandası olmayan Atatürk yolundan sapıyor.

Bu hesaba göre, Ece Ajandası kullanan da Ece adında bir kızın peşinden mi gitmiş oluyor?

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Bunun için 15 kupon biriktireceksiniz, yani gazeteye 15 gün boyunca 60 lira toka edeceksiniz.Kuponlardaki boşlukları doldurup sonra da cep telefonunuzla fotoğrafını çekeceksiniz. Boşluklar dediği, adınız soyadınız ve imzanız. (Cep telefonunuz yoksa zaten adamdan sayılmıyorsunuz, Atatürk Ajandası sizin neyinize?)Tükenmez kalem kullanacaksınız, rengi de ille mavi olacak.Siyah mürekkep kabul edilmiyor yani.Peki niçin mavi?Zarfı da sarı yapabilirdiniz ama zarf yok.O tür ilkel yöntemlerle çalışmıyorlar.Bu fotoğrafı Whatsapp kullanarak göndereceksiniz.Facebook, Twitter ve Tiktokçulara zırnık yok.Sakın yanlış yere, örneğin baldızınıza falan göndermeyin, sonra gitti diye dövünmeyin.Baldızınızdan,gibi bir cevap alabilirsiniz,eh bu da düzeyli biryakınlığa başlangıç olur.Atatürk Ajandası adresinize ücretsiz olarak gelecek.Kargoyla.Ayrıca tencere tava falan yok. Bu da Türk basını için olumlu bir aşamadır.Aman kuryeye bahşiş vermeyi unutmayın, sonra doğalgazın vanasını kapıyorlar!İlk dalgayı kaçıran okurlar içingibi yeni dalgalar da var.Toplam 4 kampanya dalgası...Böylece ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:Örneğin dünkü duruma bakalım... Birinci kampanyanın dördüncü kuponu... Ama aynı zamanda ikinci kampanyanın da üçüncü kuponu... Fakat üçüncü kampanyanın da ikinci kuponu... Lakin dördüncü kampanyanın da ilk kuponu!Kafası karışmayanlara ajanda kapıda.

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Ajandanın kapağındaün resmi var.Herhalde daha önce hiç görmemiştiniz.Herhalde içinde de çeşitlifotoğrafları vardır.Ayrıca özdeyişler...Böylece 2023 yılını her gün onun izinde geçirecekmişsiniz.Bakacaksınız,o gün neredeymiş?

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E be kardeşim, emekli memur zaten geçim sıkıntısı içinde, bir de 60 lirasına mı göz diktiniz?

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