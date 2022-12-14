Bu belayı başımıza Sacha Baron Cohen adlı sanatçı sardı... "Borat" ve "Diktatör" gibi kaba çizgili güldürüleri iyi gişe yapınca, bizde de "Pespayelikte para var abi" diyenler çıktı.

Recep İvedik bu yaklaşımın yerli ürünüdür.

Bir "lumpen güzellemesi"...

Varoş serüvenleri...

Ortalığı yerli malı "güldürmeyen güldürüler" kaplayınca da ötekileri yıktı geçti.

Basit, kaba, sakil, paçoz ve münasebetsiz... Cahil ve saldırgan...

Seyirci Recep'te kendini buldu ve onu çok sevdi.

Türkiye'nin vardığı aşamayı özetliyor.

Tıpkı magazincilerin unutamadıkları Kemal Sunal filmleri gibi. O, arabeskin gelişme dönemiydi. Bu, olgunluk dönemidir.

Şimdi Şahan Gökbakar'a sorsanız, "Ben bunları 'ikinci dereceden' anlattım" diyecektir.

Fark etmez. Bu seyirci, rahmetli Ertem Eğilmez'in arabesk kültürüyle dalga geçtiği "Arabesk" filmini de ciddiye almış, "birinci dereceden" seyretmiş ve bağrına basmıştır.

Unutmayalım, Erol Taş'ı gerçekten kötü adam sanıp taşla kovalamış bir seyircidir bu.

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Sonuncu Recep'i elbette seyrettik, Disney stüdyolarına parayı bastırıp.En kötüsü.Gülemedik.Çok ilkel bir senaryo.izlenimi bırakan kötü oyuncular... Dolgu maddesi gibi!Sinemamız nereden nereye geldi, bunlar hâlâ Yeşilçam düzeyindeler...Üstelik Recep buradade yapıyor kendince.ın yaptığı gibi inceden ve gizliden değil, açıkça yapıyor.Elektrik faturası çok yüksek geliyormuş... Bir daha ampul kullanmayacakmış...Ama Tesla'yı falan da biliyor ha!Kazmaların gazetesinin düzeyinde.kadar kaba ve ahmakça.Ama bu sefer küfür yok.ın iyice küfre abanmasından ve bundan medet ummasından farklı yani...

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Ufak ufak tükeniyorlar mı bu arkadaşlar?Oysa birbirgene naif ama hoş filmlerdi.Bu kadar para getirmemiş olabilirler tabii.deni merakla bekliyoruz. Elbettegibi o da tutmayacak.dan databii...Aldırmayın çocuklar, burası Türkiye, köşeyi dönmeye bakın. Madalya vermeyecekler, sonuçta paranız kadar konuşacaksınız.