Cahil ve kafasız kadıncağızları böyle kazıklıyorlar. Yalnız burçlar falan değil mesele.

Olmayan bir enerji türü yarattılar: Pozitif enerji. Bunun elbette bir de negatifi olacak.

Hani her şeyi "evrenden" ister gibi, bunları dağıtanlar var.

Özellikle aptal görünmeye çalışarak daha da çekici olacaklarını sanan birçok genç kızımızın ağzıyla söylersek: Postıf eneerci!

Bu işten para kazanan da çok. (Bir de bir herif türemiş, beyinlere "format atıyormuş"... Elime düşerse çekeceği vardır.)

***

Arjantinli manyaklar da dünya kupası finalini etkilemek için büyü yapmışlar.Büyücübu konuda başı çekiyor.yi korumak için dualar okumuş, bir kap suya yağ damlatmış.Yağ ortada toplansaymışsayılacakmış.Öyle de olmuş.Çocuğun üstünde nazar varmış ayol...Bunun üzerinetabii ki Twitter marifetiyle, arkadaşlarından yardım istemiş.Binlerce budala bunu paylaşmış.Bunların Whatsapp grubu da varmış. Elbette.büyüyapıyorlarmış.bilmiyorlar.Şaka değil, 25 bin kişi!Niçin ada çayı kullanıyorlar da örneğin Lapsang Souchong gibi daha sert ve etkili bir çayı denemiyorlar acaba?(yaptıklarına çalışma deniyormuş), Arjantinli futbolcuların üzerindekiçekmişler, yerineyüklemişler.Rakiplere pislik olsun diye deye negatif enerji göndermek istemişler...Fakatyi koruyan birtakımvarmış, bu girişimi engellemişler. (Oğlanın Arjantin kalecisine üç çekmesinden belli değil mi?) Bunun üzerine kara büyücüler marifetlerini Fransız kalecie yöneltmişler.İşte sonuç meydanda.Satışa geldin oğlum

***

Bu hatunlara İspanyolca'dadeniyor.okuyacaksınız. Büyücünün dişisi.Ben de bütün bu soytarılıklaradiyorum.okunuyor.Çevirisini yazmasam...Me cago en todas las estupidas...