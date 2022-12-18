Şunun oğlu bunun kızı muhabbetini kastetmiyorum.

"Dolar iki liraya düşecek" yazan serseriler var, onu da kastetmiyorum.

"İstanbul'da kar alarmı verildi" yazanları hele hiç.

Bizim konumuz "olağan zevzekler"...

Çünkü zamanı geldi.

Yılın son günleri başlıca iki tür zevzeklikle geçer: Bir, Milli Piyango... İki, burcunuz diyor ki...

İşte başladı bile.

Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon liraymış.

Eee? Ne yapalım yani? Bir kişiye çıkacak ya da bölünecek.

Kazananın ya da kazananların boy boy fotoğrafları yayınlanacak.

Sanki önemli bir adammış gibi kendisiyle söyleşiler yapılacak.

"İhtiyacı olanlara dağıtırım" gibi yalanlar söylenecek.

Sonra, kısa bir süre sonra da, o parayı nasıl piç edip dımdızlak kaldığını izleyeceğiz.

Ve hayıflanacağız, ah bize çıksaydı...

Üstelik dağıtımı garantiliymiş.

Yani paranın üstüne yatılmayacak, kuruşuna kadar ödenecek. Söz veriliyor.

Böyle böyle 1 milyar 395 milyon dağıtacaklar.

Bize de "Tüh, ne kadar da yaklaşmıştık" üzüntüsü kalacak.

Bazı enayiler, "Nimet Abla gişesinde daha çok çıkıyor" umuduyla orada kuyruk olacaklar.

"En heyecanlı" çekiliş buymuş.

Sıralı numaralar...

Gazetesine güvenmeyip ertesi gün bayiden bir de resmi liste alanlar, ille bir de oraya bakanlar...

Good luck, suckers.

***

Diğer bir zevzeklik, bildiğiniz gibi, burçlar...Eskiden bunlar pek bilinmezdi,vardı...Gürcü Bacı 1958'in falına baktı...Sonrada türedi, her gazetenin ayrı bir bacısı oluştu.Bu bacıların söyledikleri hiçbir şey çıkmazdı ama hiçbir gazetecinin aklına da bunu sorgulamak gelmezdi.Şimdi de, ortaya atılan birtakım yarıaydın vekadıncağızlara, ortaya attıkları zırvalığın kaynağını soramadıkları gibi...Nereden biliyorsun bacım?Cevap yoktur.Ama kimse sormadığı için cevap olması da gerekmez.2023 yılında burcunuzu neler bekliyor?..Bir demuhabbeti var ki, beyin düzeyiiyice düşükler için.Fakat hep deçıkar ne hikmetse, esmer çıktığıhiç görülmemiştir.Bunları okuyup mutlu oluyorlar.Kesmezse,muhabbetine de eğilebilirsiniz.Have fun, suckers.