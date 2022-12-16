Moralleri bozulmuştu...
Bir ara kanatlanmışlar, sonra ayakları suya ermişti...
"Yok, bu gidişle biz gene kazanamayacağız" umutsuzluğu ağır basmaya başlamıştı.
Şimdi birdenbire gene umutlandılar.
Işık belirmiş!
Saraçhanebaşı'nda düzenlenen "mini miting" coşku verdi.
Hele hükümete yuh çekilince de...
Ulan, geliyor muyuz acaba?
İmamoğlu hapse girmeyecek ama biz müebbet yemiş gibi yapalım...
Ağlamakta fayda var... Halkımız "mağdur" sever...
Meral Hanım Ankara'dan koşup gelsin ve meseleye el koysun. Meyvelerini devşirsin.
Ki, Kılıçdaroğlu da "Bizim adaylık elden gidiyor galiba" diye panikleyip Almanya'dan apar topar dönsün.
"Küçükler" de kendilerine kendilerince pay çıkarmayı denesinler.
Bu mini mitingin en keyifli yanı, İmamoğlu'nu alenen alkışlamak zorunda kalan Kaftancıoğlu oldu! Siyasetin sopası yok!
Bütün bunların muhalif basındaki yansımasını merakla bekliyoruz.
"Ekremciler" tasfiye olmuşlardı, bakalım şimdi "Kemalciler" nasıl dayanacaklar?
En eğlencelisi de "sanal basın", TKP'den bile medet umacak kadar aciz kalıyor...
***Attila İlhan merhumun durup durup parlatmayı pek sevdiği bir kongre vardı... TKP'nin ünlü "Akaretler kongresi"...
***Bir garip cephe...
***Ya kazara kazanırlarsa?