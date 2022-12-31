Malum terane: Kazanan numaralar, yılın olayları, geçen yıl kaybettiklerimiz, vb.
Ne yiyelim ne içelim, midemizi nasıl sağlam tutalım, vb.
Yılın ilk bebeği, yılın ilk kazası, vb.
Kimsenin içmeyeceği kokteyl tarifleri...
Tutulmayacak yeminler: Sigarayı bırakmak, rejim yapmak, vb.
Bu arada "sevindirici" haberler:
Yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz.
İyi. Kafanızı toplayabilirseniz binin otobüse akşama kadar dolanın.
Köprülerden de geçin durun, bir Asya bir Avrupa, bir Asya bir Avrupa.
Belki Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girersiniz: En çok kıta değiştiren Türk...
"Ek seferler" de var tabii.
İstanbul'da 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarılmış.
Sürücünün anası ağlayacak demektir.
***Yılbaşında çalıştığı için mutsuz olacak kişi çoktur.
***Mutsuz olmamanız için bir tek yol var:
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Bakın bunu en güzel özetleyen şaka, Strauss'un "Yarasa" operetinin üçüncü perdesindedir.
Orada, gardiyan Frosch, duvardaki takvimden "31 Aralık" yaprağını koparır.
Altından "32 Aralık" yaprağı çıkar!
Hepinize iyi seneler dilerim efendim.
Her şey gönlünüzce olsun, sizin adayınız kazansın!
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"Adayımızı niye merak ediyorsun? En çok garipsediğim olay bu."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gazeteciye...