Çalışmalarını ilgiyle ve keyifle izlediğimiz Gülse Birsel, son numarası "Yılbaşı Gecesi" adlı güldürüde, burjuva sınıfını itin uygun bir yerine sokmuş çıkarmış.

Bir araya gelmemeleri gereken mafya babaları, reklamcılar, kendine doktor süsü veren bir serseri, konsomatrislikten bozma kadınlar, LGBT üyeleri, "transbireyler"... Türkçe-İngilizce kırması piç bir dil konuşan gençler... Ve de ille arabesk dinleyenler...

"Kriz dönemlerinde bir kenara 150-200 bin avro atmak lazım" diye konuşuyorlar, atıyorlar da.

"Sitelerde" oturuyorlar tabii. Bütün bunları Birsel güldürerek ve eğlendirerek harman ediyor. Gerçi burada bir "Engin Günaydın faktörü" yok ama herkes de çok iyi oynuyor.

Nerede oynadığını yazsam bir serseri çıkar reklam yaptığımı söyler, bulun ve mutlaka seyredin.

***



ÇOK SEKSİ

İrem Sak'ı öteden beri çok beğenirdim, bu sefer bayıldım.

Gülse Birsel'in yeni filmi "Yılbaşı Gecesi"nde "tesettürlü" bir kadını oynuyor.

Ve de tesettürle, güzelliği büsbütün meydana çıkıyor. Zaten boylu boslu.

Böyle bir etkiyi, bendenizde, İsrail yapımı "Fauda" dizisinde oynayan Rona-Lee Shimon da yaratmıştı... Mossad'ın operasyon timinden Nurit adında bir kızı oynuyordu.

Başı ve bütün vücudu örtülü, elinde makineli tüfek! Filistinli kılığında.

Bazı kadınlar, açılınca değil kapanınca daha bir güzelleşiyorlar galiba.

Nitekim İrem'i dansöz sanan bir budala tuttu onun başını açtı, bütün büyü bozuldu.

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FAKBADİ

Yeni Türk güldürüleri bize her filmde bilmediğimiz yeni şarkılar ve yeni kelimeler öğretiyorlar. Öğrenmenin yaşı da yoktur sonu da yoktur.

"Çakallarla Dans" filminden "kayınçonun mangalını" öğrenmiştim. Buradan da kelime hazinemi zenginleştirdim.

Örneğin, Cem Yılmaz sağolsun, "ünlü İranlı yönetmen Amin Feryadi" esprisini bir süre anlayamamıştım, jeton sonradan düşmüştü....

O skeçte bir de gözleri görmeyen yaşlı bilge Fakbadi vardı...

Şimdi Birsel sayesinde bunun neyin gırgırı olduğunu öğrendim.

FB diye bir kavram varmış... "Fuck buddy"...

Tercüme etmeyeyim.

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Z KUŞAĞINDAN KEMAL BUDDY

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