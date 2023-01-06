Masa tarafları şöyle bir sallandı...

Ali Babacan aday olabilir diye! Medyada da köpürttüler.

O da heyecanlanmış göründü. "Masa kabul ederse oluruz" diye konuştu.

Boş işlerle uğraşmaya devam yani...

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ın yüzde 1 kadar oyu görünüyor, belki bunun azıcık da üstü.Eh, yüzde 50 de başka yerden alıverir canım!Olacak iş midir?Hangi CHP seçmeni Babacan'a oy verecektir, Erdoğan 'ın eski bakanına?Kürt oylarını çekmek için Babacanilgili birtakım laflar etti.Hangi İP seçmeni buna eyvallah diyecektir?

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Babacan'ınyoktur.Güven vermiyor.Üstelik yüzünde,nunkini andırır yapışık birgülümseme...Bu adamdan hazine ve maliye bakanı olur, cumhurbaşkanı olmaz.Hele bu sisteme göre, bu dev yetkilerle hiç olmaz.İddia ettikleri gibibir başkan, belki... O da en erken 2028 yılında...Ama başkan olur da perde arkasından ipleriyönetirse?..Mümkün mü? Değil ama akla yakın.

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Sorulması gereken asıl soru şudur:yıllardır niçin kendini ortaya atmıyor da hep böyle dolambaçlı yollardan gidiyor?Her kesimdenmı bekliyor?Olmaz. Öyle bir siyasi ortam ancak diktatörlüklerde mümkündür.Herkes bana oy versin dersen, sittin sene beklersin.Yüzde 50'den fazla bir tek oyun bile yeterli olduğu bir ortame niçin tatmin edici görünmüyor?Yoksa kazanamayacağını iyi bildiği için mi hep geri duruyor?O zaman ne işe yarıyor bütün bu cilveler?Bütün meselena kazık atmak mıydı yani?de demiyor birtürlü...Neyi bekliyor?Herhaldein bir ara yaptığı gibi,beklentisi değildir içinde bulunduğu durum...Öyleyse?Nedir sizin olayınız sayın eski cumhurbaşkanım?Güzel güzel anılarınızı yazmak varken...