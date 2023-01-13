Türkiye'de Süryaniler vardır.

Kürtler için kıyametleri koparanlar bunlar için ağızlarını açıp da iki laf etmezler.

Din ayırımı ya, gericilik olur sonra(!) Kiliseleri vardır ama büyük bir kiliseleri, katedralleri yoktu.

Tayyip Erdoğan talimat verdi, şimdi Yeşilköy'de Mor Efrem Süryani-i Kadim Kilisesi açılıyor...

Süryani-i Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin diyor ki:

"Her konuda büyük destek aldık. Onun iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık."

Sonra ekliyor:

"Okul açmamıza izin verilmiyordu. 2013'te ilk okulumuzu açtık."

Niçin verilmiyordu?

Lozan'a mı aykırıydı?

Niçin bu insanlar ikinci sınıf kabul ediliyorlardı?

"Son yirmi yıldaki kazanımlarımızı hayal bile edemezdik" diyor...

Kim ezmiş bu insanları eski Türkiye'de acaba?

***

Şimdimi yapmış oluyor?Bunu, Noel geceleri votkayı çekip kiliseye giden ve komünist olduğunu söyleyenlerden duymak isteriz!Oysa bakınne diyor:Bu adam, Vakıflar Yasası'yla azınlıklaracan suyu vermiş adamdır.Bu adam, Kürtçe radyo ve televizyona olanak sağlamış adamdır.Ayrılıkçı Kürtler bu heveslerinden vazgeçsinler, Kandil'i reddetsinler, onlara da yüreğini açar.Örnek, AK Parti'ye üye olan ya da ona oy veren yüz binlerce Kürt vatandaşımızdır.

***

Benin yerinde olsam, kilisenin kapısınabir tablet koyabilirdim hani:Şaka şaka.Gene de tercüme etmeyelim de küfür yemeyelim.Çok merak ediyorsanız,bilse gerektir, ona sorun.