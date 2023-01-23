Türkiye uçak sanayii kurmayı denemişti, kırklı yıllarda...

ABD engelledi. Amerika'ya tam teslim olan CHP diktası da boyun eğdi, kabullendi.

Bugün de benzer bir eğilim söz konusudur...

Kılıçdaroğlu iktidara gelirse İHA ve SİHA yapımını durduracak. Gerekçe olarak "Erdoğan'ın yakınlarını engelledik" gibi bir palavra sıkacak.

Daha birçok yatırımı da yok edeceği gibi.

Bir Amerikan "acentası" olan Ünal Çeviköz de böyle düşünüyor olmalı.

Masanın diğer beş ayağı bu konuya pek girmemeye çalışıyor.

Ama hoşlarına gitmese de destekleyecekler.

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Türkiye savunma sanayiinde inanılmaz bir hamle yaptı.Başarılı sonuçlarını da hem Karabağ'da hem Suriye'de ve Irak'ta gördük.Bu Amerika'yı ve dolayısıyla onun dümen suyunda giden Türk muhalefetini fena halde rahatsız ediyor.Ülkenin başarısınıolarak yutturmaya çalışıyorlar.Yalnız savunma sanayiine karşı çıkmakla kalmıyorlar, havaalanlarını, hastaneleri, köprüleri, barajları, yolları, tünelleri de küçümsüyorlar.

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İktidara gelirlerse bunların hepsini yok etmeyi deneyecekler.yaratmak en büyük özlemleridir.Hiç şüpheniz olmasın, İsveç'e de kucak açarlar.Dokuz bin kişilik biryapmışlar...Hakimler, savcılar, valiler, kaymakamlar, komutanlar... Hepsini değiştirecekler.Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, hatta FETÖ hükümlülerini de salıverecekler.Kazanırlarsa Türkiye'yi çok karışık günler bekliyor.Türk ordusu Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'tan çekilecek.Bir Kürt devleti kurulacak.Ve bizden de toprak isteyecek.İyi Parti'nin arslan milliyetçilerinin suratlarını o zaman görmek isterdim...Zaten Türk tanımı da Anayasa'dan çıkarılmayacak mı?

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Maçaları sıkıyorsa Kıbrıs'tan da çekilsinler.Hangi yönetim o zaman ayakta kalabiliyor, görürüz.