Finlandiya NATO'ya girebilir, İsveç giremez. Sokmayız.
Kuran-ı Kerim yakıldığı için özür dilemediği ve kanun kaçaklarımızı bize vermediği sürece.
Oysa Fin Başbakanı Marin, böyle bir rezilliğe izin vermeyeceklerini söylüyor.
Bayıldığından değil, akıllı kadın.
Yakan ya da yakmaya kalkan altı ay hapis yatacakmış...
Ve de NATO yolu açılacakmış.
Temmuz ayında bu iş bağlanacak.
***Ama İsveç de NATO'ya şakırt diye girer.
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Böylece Temel Karamollaoğlu da tarihe geçer, "Kuran-ı Kerim yakılmasına ses çıkarmayan muhafazakâr lider" olaraktan...
Bize ne yahu, seçmeni düşünsün!
"Oy moy alamayanların" bu kadar efelendiği başka bir ülke var mıdır?
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GİBİCİLER
"Kaya gibiyiz, sır gibiyiz, yiğit gibiyiz."
Kemal Kılıçdaroğlu