Hani soğuk ve karanlık iyi gelmişti?

Hani o artık "aynı Kemal" değildi?

İçinde bir şeyler kopmuştu...

Bu kopan kopça değildi tabii.

Anlamıştı ki o artık eski o olmayacaktı...

Böyle demedi mi?

Bilmediklerini öğrenecekti. Artık yalan söylemeyecekti.

***

Demiş ki:'Hatay benim şahsi meselemdir'Ya? Öyle mi?Evet,Hatay'ı çok istiyordu.istemiyordu. Daha doğrusu, Fransa'dan çok çekiniyordu.1937'de kovulmasının asıl nedeni budur. Bira fabrikası kavgası da bunun üstüne gelmişti.Oysagerekirse gidip orada kendisi birolarak çarpışmaya bile hazırdı... O hasta haliyle...Bağımsız Hatay devleti, yani cumhuriyeti, 2 Eylül 1938'de kuruldu.ün vefatına iki ay kala.da ancak 29 Haziran 1939'da aldı.ün vefatından venün başa geçmesinden yedi ay sonra.Bu durumda Hatay'ımü almış oluyor?Çok istemiş oluyor, çok uğraşmış oluyor, orası tamam da...

***

Yaşım ilerledi ama çok şükür yazıyı bitirdim. Bugün de yetiştirmeyi başardım.

Kısa mısa idare etsinler.

***



YAPINCA OLUYORMUŞ

Adam Antakya'da 12 bina yapmış, hepsi ayakta.

Üç kamu binası, on iki apartman.

İsimleri de pek hoş: Kerem, Selim, Sultan, Tonton, Zehra, Sema, Yüksel, Nurşat, Yıldız, İrem...

Bir tek, adı gene Yüksel olan bir başkası ağır hasarlıymış ve kaçınılmaz şekilde yıkılacakmış.

Ötekiler top gibi.

Adam müteahhit ama aynı zamanda inşaat mühendisi.

"Kullandığımız demirleri bile kendim tek tek saydım" diyor. "Beton bozuksa o betonu geri gönderdim." Demek ki olunca oluyor.

Bir kişi bile ölmemiş.

***

Al bunu da yetiştirdim muhalefet çakalı.