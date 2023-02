Bu sefer yemek yememişler.

Tüh, biz zeytinyağlı kereviz bekliyorduk.

"Masada herhangi bir ikram bulunmadı" diyor gazeteler.

Çay kahve de görünmüyordu, bu ne biçim toplantıdır?

Önlerinde bol bol "not" varmış, depremle ilgili.

Sorumluları "not" etmişler.

O sorumluların bir kısmı kodeste, bir kısmı aranıyor ama onlar not ediyorlar.

Kimleri not ettiklerini de tahmin edebiliyoruz!

Toplantı sonrası yaptıkları açıklamada iktidara bol bol eleştiri var.

Başka da bir şey yok: Gazetelerde okudukları genelgeçer deprem notları...

Sorumlu "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiymiş"...

Kılıçdaroğlu başbakan olsa deprem meprem olmayacak, olsa da hiçbir yer yıkılmayacak.

İnönü vardı 1939'da, Erzincan'ın burnu bile kanamamıştı canım!

***

Basında bu toplantıdan "aday" bekleyen hamşolar da yok değildi.

Çıkmaz diyoruz, dinlemiyorlar.

Bir sonraki toplantı 2 Mart günü yapılacakmış.

Belki aday çıkar, zor ama...

Belki kereviz de yerler.

***



18 İYİ Mİ?

O günlerde bir şey daha olacak:

Seçim tarihi açıklanacak!

Bunlar o gün "aday" açıklarlar mı, belli değildir.

İktidar saflarından seçim ertelensin diye bir çağrı geldi (Bülent Arınç'tan) ama muhalefetten başka kimse üstünde durmadı.

Bir görüş, 14 Mayıs...

Başka bir görüş ve daha ağır basan görüş, "normal" zamanında... Yani 18 Haziran.

Erken yapılırsa deprem bölgesinde sorun çıkabilir...

Ama "zamanında" yapılırsa da binlerce vatandaş Hac farizasında, okullar tatil, ikinci tura kalırsa da bayramı buluyor.

Erdoğan hem deprem bölgesini toparlar hem de seçimi kazanırsa eli öpülür.

Muhalefet o zaman nasıl bir bahane uydurur, merak ederiz.

Kılıçdaroğlu mutlaka bulur bir şeyler...

"En başarısız Erdoğan'dır" falan da diyebilir.

Bu tür hokkabazlıklar ancak ondan beklenir.

Erdoğan'ın kazandığı her seçimde "Bir tek kaybeden vardır, o da Erdoğan'dır" dememiş miydi?