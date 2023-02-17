İyi para toplandı: Kabaca 115 milyar lira.

Büyük müesseseler, bankalar, holdingler milyarlar yağdırdılar.

Kılıçdaroğlu bile 1 maaşını vermiş vere vere...

Davutoğlu ve Karamollaoğlu...

Onlardan da ses yok.

En dokunaklısı, 50 milyon lira gönderen ve "ismini açıklamak istemeyen" bir vatandaş.

Helal olsun.

Tansu Çiller'in gönlünden bile 1 milyon lira kopmuş.

Ailesinden karne hediyesi alıp da buraya aktaran öğrenciler bile var, ama az ama çok.

Hiç sesi çıkmayanlar da var.

Solcular.

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Bir sürü sol parti var.Devrim yapacaklarmış.Devrim yapana kadar tek kuruş çıkmıyor...Birçok sendika var.Üç de konfederasyon.Bunlardan tık yok.Çıkarın da elli kuruş verin be!Üyelerinizden birer maaş kesin...Otellerinizi, misafirhanelerinizi depremzedelere açın...I ıh. Tık yok.Siz ne işe yararsınız?Devrim yapmaya yararsınız, onu anladık da, başka ne işe yararsınız?Sizde elbette o büyük holding sahipleri kadar para yoktur.olarak bir lira verin be!

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