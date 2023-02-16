12 Eylül'de bir solcu lider "burjuva" kılığına girmiş, takım elbisesi ve kravatıyla lüks bir otelde oda tutmuş, oraya sığınmıştı.
Yakalandı tabii.
Günümüzde de yaptığı dandik bina yıkılan ama "depremzede" kılığına giren var.
Herifler inşaat mühendisi, aynı zamanda şantiye şefi, fenni mühendis ve de müteahhit.
Yurtdışına kaçacaklar ama hemen değil. Ortalığın yatışmasını bekleyecekler.
"Ailece" bir otele gidiyorlar.
Diğer depremzedelerin arasına karışıyorlar.
Yakayı ele verince de "35 bina yaptım sadece biri yıkıldı" diyorlar...
Kimisi olup bitene "mukadderat" diyebiliyor...
Vicdan azabı çeken de yok değilmiş.
Ama bu, tutuklanmasına engel değil.
***İnternette "olta atanlar" var...
***Halkımız, bir yanıyla inanılmaz dostluğunu ve kardeşliğini, yardımseverliğini, hayırseverliğini, öbür yanıyla inanılmaz bencilliğini ve gaddarlığını sergiledi. Birinciler çok sayıda, ikinciler çok şükür az sayıda.