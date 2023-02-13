Kendisine hep "hocam" derdim..
"Domates" diyemezdim tabii, o kadar samimi değildik. Benden on dört yaş büyüktü üstelik.
Pazar sabahlarının Kırmızı Koltuk programına sık sık çağırırdık.
Cumartesiden gelir, şık bir otelde kalırdı. Akşamüstü lobide buluşur bol bol sohbet ederdik.
Nur içinde yatsın.
***Başarısını göremedik.
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Altı yılı da yatakta ve tekerlekli koltukta geçirdi.
2017'de işi bitmişti aslında, altı yıl daha götürdü.
Ondan nefret edenler bunu açık açık yazamıyorlar, ellerinden geleni kusuyorlar ama lafı döndürüp rahmet diliyorlar.
"Kürt meselesindeki" milliyetçi tutumuna kızıyorlar.
Tayyip Erdoğan'a iktidar yolu açmış olmasını asla affedemiyorlar.
Sorarsan demokrat geçinirler.
"Bir devir kapandı" diyorlar...
O devir 12 Eylül'de kapanmıştı.
Gerisi magazindir.
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ÇÖZDÜ
"Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım." Kemal Kılıçdaroğlu
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DEPREME KARŞI TEDBİR!
"Türkiye'de an itibarıyla toprak ve mülk, yabancıya satışının yasaklanması lazım." Meral Akşener