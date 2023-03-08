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ENGİN ARDIÇ
08 Mart 2023, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Gelemezler gelememekte olanlar

Canı sıkılan cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istermiş...
Meral Hanım... Temel Bey... Ali Bey... Ahmet Bey... Gültekin Bey...
Bu da yetmiyor: Şimdi de Ekrem Bey... Mansur Bey...
Bu kadar çok yardımcı hangi işlerde yardımcı olacaklarmış? Orası belli değil.
Gözlerimiz yardımcı olarak "daha küçük siyasileri" de arıyor: Yüzde 1 alacak partilerin başkanları... Çünkü yukarıda saydığımız adamların bundan fazla alacakları kesin değildir.
Bundan ne fayda umuyorlar?
Maksat koltuk olsun.
İsterseniz bir de Kürt vatandaş katınız HDP'den, şenlik tamamlansın.
Bakalım kaç kişi buna oy verecektir?

***

Bunlar da yetmiyor.
"İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir." Yani Meral Hanım da bakan, Temel Bey de, Ali Bey de, Ahmet Bey de, Gültekin Bey de...
Ne güzel bir koalisyon bu böyle...
Hem yardımcı hem bakan!
Önemli kararlar da cumhurbaşkanı tarafından bunlarla "uzlaşı" içinde alınıyor...
Nelerdir onlar? OHAL ilanı falan...
Bir de final var:
"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir"...
Ne zaman? Belki 2025, belki 2028...
Yani Kılıçdaroğlu fiilen hep parti başkanı.
Hani uygun değildi?
Hani doğru değildi?

***

FETÖ üyeleri serbest bırakılacak.
PKK üyeleri rahatlayacaklar.
Sınıra yakın bölgelerde "kurtarılmış alanlar" yeniden kurulacak...
Türkiye Cumhuriyeti aldığı o nükleer füzeleri hemen Amerika'ya geri verecektir.
Suriye'den çekilecektir.
Kuzey Irak'tan da çekilecektir.
Libya'dan da.
Bir daha da böyle işlere kalkışmayacaktır.
Rusya'yla iyi geçinmeyi hemen bırakacak, açıkça Ukrayna'yı tutacak.
Bütün bunların karşılığında da AB ilişkileri hiç ısınmayacak, vize mize yok.

***

Bakalım oyunuzu bunlara mı vereceksiniz?
Son araştırmada Tayyip Erdoğan yüzde 49.8 çıkmış da, merak ettim vallahi...

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