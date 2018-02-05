Günümüzün CHP'si karanlık bir parti.

Yani karanlıkta kalan, karanlıkta tutulan ve o sayede sürekli "dizayn" edilen bir parti.

Çünkü unuttuklarımız/unutturulanlar var.

Mesela Baykal'ın kaset kumpasıyla gidişini bilmeyen yok.

Ama bu "gidiş"ten hemen öncesini bilen, hatırlayan kalmadı.

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