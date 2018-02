Sevme duygusunun nasıl gelebileceğini sorarsınız (...) İstemekle asla, der. Söylemesi için yalvarırsınız. Her şeyle, bir kuş uçuşuyla, uykuyla, yaklaşan ölümle, tek bir kelimeyle, bir suçun peşinden, kendi kendine, nasıl olduğunu bilmeden, ansızın, der. (MARGUERITE DURAS/ Ölüm Hastalığı)

***

***

***

***

***

***

***

Beni taciz eden,, suçlayıpduran hatıraların saldırısıaltındaydım. (/Hayatta Kalma Güncesi)Mücevher takmamıştı ama gözleri vardı. (/ Zamanın Manzarası)" İskenderiye'de gün ağarmadan önce sık sık görüldüğü biçimde, sokaklara duvar gibi bir yağmur iniyordu; havayı soğutan, belediye bahçesindeki palmiyelerin sert çatırtılı yapraklarını yıkayan, bankaların demir parmaklıklarını, kaldırımları temizleyen bir yağmur. Arap Mahallesi'nde toprak yollar yeni kazılmış mezarlık kokacaktı. Çiçek satıcıları temizlensin diye ellerinde ne kadar çiçek varsa dışarı çıkartacaktı. (/ İskenderiye Dörtlüsü-Clea)Unutmak için en iyi çare unutmaya çalışmak değil, çalışmamaktır... (/Yalnızız)"Kahretsin! Her şeyine kadar kolay" diyedüşündü. Sonradan kimse yanılmaz. (/İnci Gibi Dişler)Onlarınki gibi günü yakalamış bir kapıya yazılmak varken böyle keşişler gibi kimsesiz, bir türbenin merdivenlerinde ya da bir bankta hayatımın geri kalanını geçirmeye yeminli bir halde, nefse karşı cihaddan bahsetmem hoşlarına gitmiyor (...) Aralarından hiçbiriözgürsün, diyor aynı ses fısıltıyla kulağıma. Tırmalanmıyor, kulağım, hatta okşanıyor biraz. İyi geliyor... (/Başkası Olduğun Yer)

Bulutlar günü ağırlaştırmıştı ama ilk kez turnalar bulutların arasında uçuyordu (...) Yavaş yavaş eve geri yürüdüm. Kapı eşiğinde durup bir limon istedim. (JULIAN BARNES/ Limon Masası)

***

Haftanın şarkıları

Bir Çok Kez öldüm-2017 Edit/Sagopa Kajmer

First Six Months Of Love/ Michelle Gurevitch

If I Didn't Have Your Love/Leonard Cohen

Stay The Same/Bonobo- Andreya Triana

Duyanlara Duymayanlara/ Rubato-Halil Sezai