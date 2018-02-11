İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir. (MEHMET EROĞLU/Yarım Kalan Yürüyüş)

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Şansımız yaver gidiyorsa,Bazıları için gündelik yaşam, bir şey olana dek yuvarlanıp gitme sürecidir. Bazıları içinse tek bir yanlış hamle yeter de artar bile.İnsanlar televizyondakigündüz programlarınıseyrederek dibe vurur. (/ Sıradan Duygulanımlar)Henüz yaşanmamış gelecekler geçmişin dallarıdır sadece; kuru dalları. (/Görünmez Kentler)Tanışmış olsaydık, mutlu olabilirdik.Bardaktan boşanırcasına yağmur inmiş, gökyüzüyle yeryüzünü birleştiren bir köprü olmuştu. Sen bir kafeye sığındın, ben de ısınmak için pencere kenarındaydım (...) Masadaki mumun eriyiğini bardaklarımıza dökerek falcılık yapmaya çalıştık. Kaderimiz, bir bardak sodanın üzerinde yüzen kırmızı balmumu taneciklerinde gizliydi. (/ "Üç Harfli Kelime: Aşk" adlı hikayeler derlemesinden)İnsan ancak kaybettiği ya da kaybetmek üzere olduğu şeyleri birdenbire sevmeye başlar. (/Akşam Güneşi)Bütün mutsuz insanlar gibi çekilmez biri olmuştu.ve o da bunu dünyaya hissettirmek zorundaydı.(/Gordiyon Fiyongu)Kafan olmasa da zararı yok; şapkan olsun yeter... Tüh be sana dünya! (/ Zorba)Önemli olaylar uyarmaz, aniden vuku bulur. (/Güz Yılgınlığı)oğul. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. (/Osmancık)

Ne demiş Köroğlu'nun babası? "Biz kör olduksa, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya! (KEMAL TAHİR/Yorgun Savaşçı)

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Haftanın şarkıları

Sen Banasın/Cihan Mürtezaoğlu

Bak Bana/Sena Şener

Bugün Bu Halim/ Yener Çevik

Gel/Şanışer

Öyle Kolaysa/Mabel Matiz

Muhtemel Aşk/Birol Namoğlu