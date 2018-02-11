İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir. (MEHMET EROĞLU/Yarım Kalan Yürüyüş)***
Şansımız yaver gidiyorsa, meşgulüzdür...
Bazıları için gündelik yaşam, bir şey olana dek yuvarlanıp gitme sürecidir. Bazıları içinse tek bir yanlış hamle yeter de artar bile. Endişeler karanlıkta bedenleri sarmalar.
İnsanlar televizyondaki
gündüz programlarını
seyrederek dibe vurur. (KATHLEEN STEWART
/ Sıradan Duygulanımlar)***
Henüz yaşanmamış gelecekler geçmişin dallarıdır sadece; kuru dalları. (ITALO CALVINO
/Görünmez Kentler)***
Tanışmış olsaydık, mutlu olabilirdik. Tanışmadığımız gün çok güzeldi.
Bardaktan boşanırcasına yağmur inmiş, gökyüzüyle yeryüzünü birleştiren bir köprü olmuştu. Sen bir kafeye sığındın, ben de ısınmak için pencere kenarındaydım (...) Masadaki mumun eriyiğini bardaklarımıza dökerek falcılık yapmaya çalıştık. Kaderimiz, bir bardak sodanın üzerinde yüzen kırmızı balmumu taneciklerinde gizliydi. (JULI ZEH
/ "Üç Harfli Kelime: Aşk" adlı hikayeler derlemesinden)***
İnsan ancak kaybettiği ya da kaybetmek üzere olduğu şeyleri birdenbire sevmeye başlar. (REŞAT NURİ GÜNTEKİN
/Akşam Güneşi)***
Bütün mutsuz insanlar gibi çekilmez biri olmuştu. Sanki dünya ona bir şeyler borçluydu
ve o da bunu dünyaya hissettirmek zorundaydı.(BERNHARD SCHLINK
/Gordiyon Fiyongu)***
Kafan olmasa da zararı yok; şapkan olsun yeter... Tüh be sana dünya! (NIKOS KAZANCAKIS
/ Zorba)***
Önemli olaylar uyarmaz, aniden vuku bulur. (NECİB MAHFUZ
/Güz Yılgınlığı)***Dünya'yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz
,
oğul. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. (TARIK BUĞRA
/Osmancık)***
Ne demiş Köroğlu'nun babası? "Biz kör olduksa, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya! (KEMAL TAHİR/Yorgun Savaşçı)
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Haftanın şarkıları
Sen Banasın/Cihan Mürtezaoğlu
Bak Bana/Sena Şener
Bugün Bu Halim/ Yener Çevik
Gel/Şanışer
Öyle Kolaysa/Mabel Matiz
Muhtemel Aşk/Birol Namoğlu