"Gelişmiş ülkeler başka gezegenlerde yaşam imkânı ararken, insan yaşamını uzatmak, ışınlanmak gibi işlerle meşgulken kendi ülkemde uğraşmakta olduğumuz saçma sapan işler..."

Lafa bakın!

Bir klavye ergeni veya Nişantaşılı bir rantiye sandınız, değil mi?

"Gelişmiş ülke" deyince aklına bunların geleceği bir şapşallık hali başka kimlerde olur ki, diye söyleniyorsunuzdur.

Bu sözleri bir söyleşiden aktardım..

Yeni romanıyla yine gündemde olduğu ilan edilen ve her kitabı çok satan bir yazarımızla yapılmış bir söyleşiden...

Cümlesinin sonuna şunu eklemeyi de ihmal etmemiş: "Bu yüzden içimde korkunç bir umutsuzluk yeşeriyor."

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