Doğrudur...

Kendimizden olanları, bizim gibileri severiz.

Fakat "öteki"ni, yabancıyı, aykırı olanı sevmeye kalkarsak...

Ya aramızdaki uçuruma yuvarlanır ya da âşık olur; öte yana zıplarız.

O yüzden bir tür "uçuş"tur aşk.

Kanat çırpmaktan yoruluncaya kadar öylece sürer gider.

Ve o yüzden çoğu zaman bir "çirkin ve güzel" hikâyesidir; farkların buluşmasıdır.

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Biliyorum, yukarıdaki satırları okuyunca, içinizden "Hopp, noluyoruz!" diye geçirdiniz.Söyleyeyim...Oscar'a 13 dalda aday olup "" dahil 4 Oscar alan ""dan (Bizde "Suyun Sesi" adıyla gösteriliyor) bahis açmaya hazırlanıyorum...Malum, filmin yönetmeni'ya da "" Oscar'ı verildi. (Beş yıl içinde ödülü kazanan dördüncü Meksikalı. Hollywood bir oyun çeviriyor ama ne?)Yabancıya; aykırı olana tutkuyla bağlanmaktan söz etmeme gelince...Çünkü film böyle bir "" hikâyesine yaslanıyor.Orduya ait bir araştırma merkezinde temizlikçi olarak çalışan Eliza adındaki dilsiz genç kadın Amazon ormanlarından getirilip üzerinde gizli deneyler yapılanbirtutuluyor ve onu kaçırıp evine götürüyor.Peki heyecan nerede?Şu soruda...Hele işin içinde "Ruslar" (düşmanlar) varsa..."İyiymiş işte; üstelik tutkunun, romantik bir serüvenin yanına bir yığın güncel politik gönderme eklenmiş; eh, Oscar da kazandığına göre gidip görelim bari" diyecekseniz...Siz bilirsiniz.Ama benim fikrimi sorarsanız...Ve Hollywood kafasına bir kez daha isyanlardayım.Niye mi?Çünkü Hollywood anlattığı her şeyihaline getirmeyi sürdürüyor; filmlere taşıdığı; bu yolla sinema seyircisini ergenlik çağına geri itiyor.Öyle birki...Bu gidişle "Ydiyecek tek kişi kalmayacakortada.