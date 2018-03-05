"Ülkede her ne kadar çok acı şeyler yaşanıyorsa da, hayat bir şekilde devam ediyor..."

Böyle yazmış sosyal medyamızın pek sevilen moda fenomenlerinden biri.

Sonra devam etmiş; "İnşallah bu duyduğumuz inanması güç, şok edici olaylar bir daha yaşanmaz... mutlu hafta sonları..."

Seçtiğimiz kelimeler masum değildir; kavga ederler, yenerler, yenilirler, zihnimizi ele verir, bakışımızı düzenler, teslim alır, teslim ederler.

Şu "ülke" ifadesi mesela...

Sanki yanlışlıkla bu topraklara bırakılmış; öyle serin, öyle uzak...

Sade bir yakınlık duygusuyla "ülkemizde" dahi diyememiş!

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