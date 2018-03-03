Ne artistlik ama!.. Mesela kitapları çok satan, hayran kitlesi sürekli artan Yuval Noah Hariri'den söz ediyorum...

Ne diyor?

"Dijital dünyada büyük veri kontrolünü kimler yapmalı? Bunu bilim adamlarına, uzmanlara ve şairlere sormalıyız, hatta kesinlikle şairlere sormalıyız..."

"Ha sorarlar, tabii tabii!" diye hafifçe dalga geçmeye kalksanız, kötü adam olursunuz.

Geçti o günler! "Artık verinin dolaşımı yeni sermaye oligarşisi ve derin devletler tarafından kontrol ediliyor" deseniz, kimse tartışmaya katılmaz.

"İnternet çıktı çıkalı, son bireysel özgürlük alanlarımız da tarihe gömüldü" deseniz, sizi cahil ilan ederler.

Çünkü olay başka!

Yuval Noah Hariri, Steven Pinker gibiler (muazzam bir pazarlama kampanyasının rüzgârıyla) büyük meseleleri tartışır gibi yaparak, aslında bir güzel örtüyorlar.

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Bizde de bir kesim iyi eğitimli genç bu türbayılıyor.takılmak, enformasyon akışına hâkim olmak ve (onların sevdikleri deyimle) "" önemsemek...Ana çizgi bu...Mesela böyle bir gencimizkonuşma yapmış; arkadaşları da sosyal medyada yere göğe sığdıramıyor.Ne demiş diye merak ettim, baktım.Harcıâlem şeyler...Ama kalbe dokunmuş tabii!!!Nasıl mı? Sanki foruma gelen kaymak tabaka gerçeği bilmiyormuş gibi; dünya zenginliğinin yüzde 82'sinin en varlıklı yüzde 1'e gittiğini anlatarak başlamış.Ardından "hepimiz sevdiğimiz işi yapmalıyız";"hayatımızı basitleştirmeliyiz" gibi fikirler (!) yumurtlamış.Ne yani?Bizim ""ın el üstünde tuttuğu o forumlarda dişe dokunur şeyler mi, konuşuluyor sanıyorsunuz?Maksat başka!Maksat, foruma katılanlarda "" duygusu yaratmak...Bazen kendi kendime söyleniyorum: Bu gençleryetişmiş olabilirler?Aslında nerede yetiştikleri dolgun cv'lerinde görünüyor.Birbirinden havalı üniversiteler, stajlar, şirketler.Ama gerçek şu ki...Konuşmalarının Türkçe çevirisinde "Pope Francis" yazacak kadar; uyduruk fikirleri entelektüel faaliyet sanacak kadarlar.İyi "" doğru...Ama hangi anlamda?Esas soru bu...