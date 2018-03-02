Tam da yargının "bitmeyen 28 Şubat"ına isyan ederken...

Ve o günlerin arka planını kökten tartışmaya hazırlanırken...

Birileri 28 Şubat'ın sembollerini klonlayıp gündeme boca etmeye başladı.

Hangi birini saysam, bilemiyorum ki!

Akla hayale gelmeyecek ilahiyat ve ilmihal tartışmaları...

Hepimizin sinir uçlarına dokunan ve milli birlik duygusunu hırpalayan provokatif çıkışlar...

Toplumun ruh sağlığından şüpheye düşürecek haberlerin bir kampanyaya dönüştürülmesi...

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