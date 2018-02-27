Abartılı kahkahalar atmanın veya kıkırdayıp durmanın kendi başına "iyi" bir şey olduğunu sanmak dibine kadar yanlış bir tutum.

Tıpkı aşağılık alaycılığı mizah olarak görüp bir de zeka belirtisi saymanın çok feci bir yanılgı olması gibi.

Ama bu virüsü bir kere içimize zerk etmişler.

Sosyal kesim ayrımı yapmaksızın hızla yayılıp bulaşıyor.

En fenası da şu ki...

Saf neşeye karşı duyduğumuz masum ve güzel açlık gitgide kirleniyor.

Unutmamalı...

Neye üzüldüğümüz konusu benliğimizin; neye güldüğümüz de aklımızın seviyesini gösterir.

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Günlerdir sosyal medyada dolaşıp duran meşhur videoyu biliyorsunuzdur.biri çok genç birkadın, diğeri orta yaşlı birerkek gittikleri cenaze evindekiağıtları taklit ederekgülmekten kırılıyorlar.Yaptıklarının normalliğinden ve gördüklerinin gülünçlüğünden o kadar eminler ki, görüntülerini yaymaktan çekinmemişler.Belli ki, herkesin de kendileri gibi güleceğini düşünüyorlar.İki gündür yazsam mı yazmasam mı, diye düşündüm.deyip geçecektim.Sonra baktım ki, video viral olmuş, kopmuş gitmiş.Bari iki çift laf düşeyim şuraya, dedim.Çünkü siz güldükçe, insani değerler adına elimizde avucumuzda kalmış ne varsa, eriyor, çözülüyor.İnsanların yaslarıyla, üzüntüleriyle, acılarıyla ağlamak gülünecek şey mi?Bir de şunu sorun sorgulayın artık...İkinci söyleyeceğime gelince...Yazık!O zaman böyle cahillikler çıkıyor ortaya: Zorla gülmeye çabalamalar; hoyrat mizah, boş geyikler...O halde, sevinç duygusuyla bozulan ilişkimizi yeniden tamir etmenin zamanıdır.Ve tekrar ediyorum...Biliyor musunuz?Kayıtlarda açık biçimde var: Abu Gureyb hapishanesindeki işkenceciler işlerini kahkaha atarak görüyorlardı.Columbine Lisesi'nde arkadaşlarını tarayan katil gençler o sırada kıkırdıyorlardı.