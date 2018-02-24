Birkaç gündür hep aynı videoyu izliyorum ve zihnimde o sözler tekrarlanıp duruyor.

"Mutfakta tek başıma oturur, pencereden bu manzaraya bakar, her seferinde mutlu olurum ve yanımda oturan birileri olsaydı, onların da bu nasıl bir güzelliktir diyeceklerini düşünürüm." Bilemiyorum...

Acaba başkaları da buz tutmuş Baykal gölünün uçsuz bucaksız ve ıssız manzarasına bakıp 75 yaşındaki Liyubov Morekhodova gibi düşünüyor mudur?

İlk seferinde, tamam...

Egzotik, yeni, çarpıcı geldiği için...

Belki ertesi gün de öyle...

Ama sonra sıkıcı gelirdi; çok yeknesak, durgun, cansız...

Hele Morekhodova gibi her gün o sonsuz beyazlığa bakıp "ruhuma iyilik katıyor!" diyeceklerini pek sanmıyorum.

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