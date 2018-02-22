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Onca surat nasıl bir anda bu kadar meymenetsizleşir, izleyip görün.

Hem de bir ödül gecesinde...

Takmış takıştırmış gelmişken...

Havalar bin beş yüzken...

Ortaya bomba düşmüş gibi donup kalmak.

İzleyince...

Halkın sevgisinden tonlarca ekmek yiyenler halkın çocuklarına karşı nasıl bu kadar nobran olurlar diye şaşıracaksınız belki.

Kan ve kök hücreden ürettiği deri ile bilim ödülüne layık görülen Prof.

Ercüment Ovalı ödülünü terör kurbanlarına ve Mehmetçiğe adayınca donup kalan suratların televizyon, sinema, sahne dünyasındaki sırıtkanlıklarını hatırlayıp "Yuh be" diyeceksiniz;

"yazıklar olsun!"

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