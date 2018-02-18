Tek bir sohbet yok ki, bahse tutuşma fırsatıyla zehirlenmiş olmasın. (T.W.ADORNO/Minima Moralia)

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Aşk, bir sırdır ki söylenmesi caiz değildir, fakat iki yüz perde arkasında da olsa, gizlenmesi kabil değildir. (/Baharistan)Her insan içinde iki varlık barındırır: Biri karanlıkta uyanık, öbürü ışıkta uyuyan. (/Kum ve Köpük)Sarhoşluk her şeyle mümkün; iyi şeylerle olduğu kadar kötü şeylerle de; suyla da şarapla da... Ayyaşlık da her şeyle mümkün - saflık ayyaşlığı, üstünlük ayyaşlığı, fedakârlık ayyaşlığı - ve ayyaşlık sarhoşluğu taklit ettikçe iğrençleşiyor... (/Cool Memories)Adı yaptıklarından daha büyük olan insanın vay haline! (/ Saatin Gizli Yüreği)Solgunluk bize vücudun ruhu nereye kadar anlayabileceğini gösterir. (/Burukluk)Anlatmakla bitecek gibi değil. Bu yaşıma geldim anlatmakla biten bir şey görmedim ben. (/ Hiçbişey)Unutma diye bir şeyin olduğu henüz ispatlanmamıştır; bildiğimiz, sadece hatırlamaya güç yetiremediğimizdir. (/Tan Kızıllığı)Uzaklık, küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır; tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi... (/Özdeyişler)Güç insanını güç yıkar, para insanını para; köle ruhlu insanı başkalarına kölelik etmek, zevk insanını zevk çökertir. (/Bozkırkurdu)İnsanın bedelini ödemek zorunda olmadığı güçlü bir arzu yoktur. Ama arzunun en yüksek bedeli, gerçekleşmesidir. (/İnsanın Taşrası)İnsan, insanlardan iyilik bekler. Seninkisi kalsın, gidelim yeter! (/Gülistan)Bu kez romanlara, hikayelere değil, altını çizdiğim aforizmalara yer verdim. Neden diye soracak olursanız, ortalık birbirinden bayağı aforizmalarla kaynıyor; sosyal medyada el üstünde tutulan deyişlere bakınca şaşıp kalıyorum. Belki aforizma nedir konusuna şuradan başlayabiliriz; yani sertlikten, dürüstlükten, yaranma çabasına sırtını dönmekten...)