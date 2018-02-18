Tek bir sohbet yok ki, bahse tutuşma fırsatıyla zehirlenmiş olmasın. (T.W.ADORNO/Minima Moralia)***
Aşk, bir sırdır ki söylenmesi caiz değildir, fakat iki yüz perde arkasında da olsa, gizlenmesi kabil değildir. (MOLLA CAMİ
/Baharistan)***
Her insan içinde iki varlık barındırır: Biri karanlıkta uyanık, öbürü ışıkta uyuyan. (HALİL CİBRAN
/Kum ve Köpük)***
Sarhoşluk her şeyle mümkün; iyi şeylerle olduğu kadar kötü şeylerle de; suyla da şarapla da... Ayyaşlık da her şeyle mümkün - saflık ayyaşlığı, üstünlük ayyaşlığı, fedakârlık ayyaşlığı - ve ayyaşlık sarhoşluğu taklit ettikçe iğrençleşiyor... (J.BAUDRILLARD
/Cool Memories)***
Adı yaptıklarından daha büyük olan insanın vay haline! (E.CANETTI
/ Saatin Gizli Yüreği)***
Solgunluk bize vücudun ruhu nereye kadar anlayabileceğini gösterir. (E.CIORAN
/Burukluk)***
Anlatmakla bitecek gibi değil. Bu yaşıma geldim anlatmakla biten bir şey görmedim ben. (GÖKHAN ÖZCAN
/ Hiçbişey)***
Unutma diye bir şeyin olduğu henüz ispatlanmamıştır; bildiğimiz, sadece hatırlamaya güç yetiremediğimizdir. (NIETZSCHE
/Tan Kızıllığı)***
Uzaklık, küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır; tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi... (LE ROCHEFOUCAULD
/Özdeyişler)***
Güç insanını güç yıkar, para insanını para; köle ruhlu insanı başkalarına kölelik etmek, zevk insanını zevk çökertir. (HERMAN HESSE
/Bozkırkurdu)***
İnsanın bedelini ödemek zorunda olmadığı güçlü bir arzu yoktur. Ama arzunun en yüksek bedeli, gerçekleşmesidir. (E.CANETTI
/İnsanın Taşrası)***
İnsan, insanlardan iyilik bekler. Seninkisi kalsın, gidelim yeter! (ŞİRAZLI SADİ
/Gülistan)
(NOT:
Bu kez romanlara, hikayelere değil, altını çizdiğim aforizmalara yer verdim. Neden diye soracak olursanız, ortalık birbirinden bayağı aforizmalarla kaynıyor; sosyal medyada el üstünde tutulan deyişlere bakınca şaşıp kalıyorum. Belki aforizma nedir konusuna şuradan başlayabiliriz; yani sertlikten, dürüstlükten, yaranma çabasına sırtını dönmekten...)