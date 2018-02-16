Geçin Tillerson'u...

Üzerinde fazla durmak gerekmez.

Amerikalılar daha çok gelip gidecekler.

Bir süre daha askerleri ayrı, diplomatları ayrı, siyasetçileri ayrı konuşmayı sürdürecek.

Çünkü yıllardır üzerinde ince ince çalıştıkları Ortadoğu ve Türkiye planları bozuluyor ve buna fena halde bozuklar.

Nasıl Rusya aktif biçimde Suriye'ye müdahale edince ABD'nin o güne kadar tıkır tıkır işleyen kaos stratejileri çuvalladıysa...

Afrin'e girdiğimizde de Kuzey Suriye planlarının yarısı çöpe atılmış olacak.

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