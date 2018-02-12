Bitmemişti.

Bitirmeyecekler.

Hatta denebilir ki...

Asıl şimdi başlıyor.

Arap Baharı bir tezgâhtı. Artık kimsenin bundan şüphesi yok!

Ardından Şam rejiminin zulmünü dünyaya "iç savaş" diye pazarladılar.

Direnişçilerin içine sızarak, sürekli bölüp ayrıştırarak halkın kurtuluş ihtimalini boğdular.

Sonra DEAŞ'ı bölgenin "cambaz"ı yaptılar; üç sene "cambaza bak!" numarasıyla geçti gitti.

Nihayet şimdi hiç utanıp sıkılmadan YPG siperlerinde poz veren generallerinin ağzından gerçeği sızdırıyorlar: "DEAŞ bitti ama misyonumuz bitmedi."

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