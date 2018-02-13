Sürekli "dünya nereye gidiyor?" diye dertleneceksin ama öteden beri dünyanın zaten nerede olduğunu hiç sorgulamayacaksın...

Güzellik yarışmalarında "dünya için barış" isteyen şapşal kızlardan bir farkın olmayacak ama burnundan kıl aldırmayacaksın...

Sonra da kalkıp yeryüzü sanki birdenbire karışmış gibi sosyal medya ortamlarında sızlanacaksın...

Hele hali vakti yerinde veya toplumsal statüsü yüksek kesimlerdensen...

Acılar hep başkalarına, mutluluk hep sana...

Terör, Instagram'da kara bir sayfa, o kadar!

Sömürü ve adaletsizlik mi?

Senin hiç payın yok sanki...

Bitmez tükenmez bir çocuksuluk bu, anlamıyor musun?

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Bazen çok kızıyorum bu arkadaşlara...Ama içine düştükleribiliyor, ona üzülüyorum.Çünkü doksanların ikinci yarısından itibaren; bu ""yu geliştirip kemikleştirdik.Sürekli şöyle yazan köşe yazarlarımız vardı: "Artık dünya ticaret ve dijital teknoloji dünyasıdır. Hammaddesi bilgi ve zekâ olanürettikleri aletlerikullanabilecek seviyede müşterilere ihtiyacıvar. Bu sayede dünya nihayet müreffeh vebarış içinde yaşayacak."Ne yazık ki, bu palavralara inanmak istedikve başkalarını da inandırdık.Çocukları internet ve dijital teknolojinin ""na uzanan yol olduğu bilinciyle yetiştirdik.Neo-liberalizmin acımasız sömürüsüne, globalizmin sahtekârlıklarına gözlerimizi kapatıp işimize baktık.her türden alçaklığın hızla yayılmasında kullanılacağını görmek istemedik.Zaten aklımız fikrimiz ""daydı, başımızı tüketimden ve trendlerden kaldıramıyorduk.Ama gün geldi, perde yıkıldı.Gerçekler çırılçıplak ortada artık.Hâlâ bu hipnoza sığınmak isteyenler ya gülünçleşecekler ya da ""leşecekler.Bilin ki...Dünyayı güzelleştirmenin, iyileştirmenin yolu ilk önce (kimseyi kayırmadan, estetik cilaya aldanmadan)geçiyor.Ve o bayıldığınız "" var ya...Dilerim ki, bu kez ellerindeki kanı, kalplerindeki kötülüğü yıkayıp kaçamasınlar!